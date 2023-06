Poniendo a prueba la respuesta ante los incendios 4.0

Alejandro Camba

Lorenzo Veiga era uno de los pocos vecinos que desafiaba caminando por la calle los treinta grados que castigaban al pequeño núcleo de Queirugás, en el municipio de Verín, al filo de la una de la tarde de este martes. Fue también de los pocos que pudo escuchar claramente el aviso que, a través de un altavoz, emitían desde un coche de Protección Civil.

Pedían a los vecinos que se recluyeran en sus casas por la cercanía de un fuego forestal que se aproximaba al pueblo. La alerta iba, eso sí, precedida de la advertencia de que se trataba de un simulacro. «Eu quero pensar que estas cousas para algo servirán», decía un tanto resignado. Cuenta que la despoblación está provocando que la maleza se convierta en un riesgo añadido para estos núcleos castigados por los incendios prácticamente cada verano. En estas localidades del rural es donde más frecuentemente se declaran los llamados incendios 4.0, o de interfaz, los que llegan a amenazar a la población.

A Lorenzo, que aún recuerda el miedo que pasaron el pasado año por el fuego que se desató en Verín y quemó más de mil hectáreas, el simulacro de este martes lo pilló prevenido. «Vin que o puxeron no Facebook», comentaba aludiendo al bando emitido por el Concello de Verín en el que se advertía a los vecinos para que no se alarmasen innecesariamente. También se había difundido por el medio habitual: colocándolo en papel en varios muros y postes del pueblo.

Patrulla por las calles de la aldea, durante el simulacro. ALEJANDRO CAMBA

Pero María confesaba que no lo había visto. De hecho se asomó a la puerta de casa preocupada cuando vio también pasar un vehículo de la Guardia Civil. «Pensei que andaba por ahí algún delincuente porque non entendín o que dicían», comentaba. En realidad el simulacro organizado por la Xunta para poner a prueba el plan de Protección Civil ante emergencias por fuegos forestales (Peifoga) y su coordinación con el plan gallego de prevención y defensa contra incendios (Pladiga), no molestó mucho. «La mayoría de las casas están vacías hasta que lleguen los emigrantes», explicaba pocos metros más arriba José Luis.

Aún así los vehículos de los servicios emergencias recorrieron varias veces todas y cada una de las estrechísimas calles para asegurarse de que la advertencia se escuchaba en todas las viviendas antes de regresar junto a la iglesia santuario de Os Remedios. Allí se había establecido el puesto de mando avanzado para este operativo en el que se trataba de simular una situación en la que un fuego forestal se complica y se acerca a zonas habitadas poniendo el riesgo tanto los bienes materiales como la vida de sus habitantes. Son los incendios en los que suele declararse el nivel 2, cada vez más frecuentes debido a la despoblación y la invasión de la maleza en torno a los núcleos rurales, y que obligan a poner sobre el terreno a muchos más medios que los especializados puramente en la extinción.

Drones preparados para revisar el monte. ALEJANDRO CAMBA

Lo recordaba el director xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta, Santiago Villanueva que, junto con el propio conselleiro de Medio Rural, José González, el delegado de la Xunta, Gabriel Alén, y el subdelegado del Gobierno, Emilio González, presenciaron en tiempo real lo que ocurría desde el nuevo centro operativo de distrito forestal Verín-Viana. Unas instalaciones que, según matizaba el titular de Medio Rural son las más modernas de Galicia en cuanto a equipamiento y en las que destacan las diez pantallas de grandes dimensiones que permiten ver simultáneamente el fuego, la posición de cada uno de los operarios en el terreno, e incluso la corrientes de aire en un lugar concreto del territorio que controlan.

Pues avanzado de coordinación contra incendios. ALEJANDRO CAMBA

La nueva sede de este distrito forestal en la que se ubica el centro de coordinación dispone de 2.500 metros cuadrados y acogerá en el futuro inmediato la nueva base de la unidad operativa BUO, donde los trabajadores del servicio tendrán una sala para hacer ejercicio, para descansar y una zona de ocio. El conselleiro José González anunció también que a esta nueva instalación, que se ubica, por cierto, frente al parque de bomberos de Verín,se añadirá muy pronto la primera base de medios aéreos transfronteriza entre España y Portugal, para la que ya está consignado un presupuesto de 4,3 millones de euros.