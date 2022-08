El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, puso en valor precisamente ese trabajo de los afectados: «Temos que poñer en valor a solidariedade da veciñanza, que aínda coa tensión e o nervosismo que prendía en todos, non deixaron de auxiliar aos seus compañeiros e amigos». Pero quiso ser cauto a la hora de atribuir responsabilidades: «A man do home, intencional ou accidentalmente, pode ter que ver coa orixe do lume. Pero debemos agardar a que os equipos de investigación que xa onte estaban sobre o terreo fagan o seu traballo».

Una chataterría, arrasada por el fuego en Vilagarcía. Martina Miser

El BNG reclamó ayer a la Xunta que incremente los medios ante estos incendios, y aseguró que el dispositivo se ha puesto en marcha tarde, algo que atribuyó en parte al relevo en la Xunta.