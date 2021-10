Esther Estévez: «É imposible falar galego normativo 100 %»

PACO RODRÍGUEZ

É correcto dicir facer a pelota en galego? Non, dise dar xabón. Esther Estévez (Verín, 1997) resolve este tipo de dúbidas e ensina galego no Dígocho eu, un proxecto que triunfa en redes como TikTok, onde conta con máis de cen mil seguidores de dentro e fóra de Galicia.

—Contaba con ter este éxito?

—Para nada, foi unha sorpresa. Nós mesmos pensabamos que o galego podía supor algún tipo de problema no alcance, pero para nada. Hai xente de fóra que nos entende perfectamente e que lle gusta o que facemos. A lingua non ten nada que ver con se gusta o contido ou non.

—Recoñécena pola rúa?

—A máscara fai moitos milagres. Pasei bastante desapercibida, pero agora que no exterior podemos ir sen ela si que vexo que se me recoñece. Isto pasa de cando en vez, non penses que non podo saír á rúa… Ás veces estou tomando algo e vénme saudar alguén. E outras veces, non sei se é paranoia miña, noto que igual alguén me quere falar, pero por vergoña non o fai, pero non é nada doutro mundo…