Siguen las restricciones en 15 concellos de la provincia de Ourense ante la subida de hospitalizados por coronavirus

La Voz de Galicia maría cobas

o barco / la voz 03/11/2020 23:28 h

No hay cambios. El comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia decidió hace unos minutos mantener las restricciones en vigor en Galicia, que en la provincia de Ourense afectan a 15 ayuntamientos. Siguen los cierres perimetrales de Barbadás y la capital; Verín, Oímbra y Vilardevós; y O Carballiño (donde además sigue cerrada la actividad no esencial), O Irixo y Boborás. Además, en todos los anteriores y en O Barco de Valdeorras, Beariz, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro y San Cristovo de Cea continúan prohibidas las reuniones con no convivientes.

La decisión llega en un contexto marcado por la bajada en el número de casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras. El balance oficial de este martes -los datos se corresponden siempre con el día anterior a las 18.00 horas- recogía 1.272 casos activos, 27 menos que el día anterior. No significa que solo hubiese altas entre uno y otro, que además hubo más (62), sino que también se registraron nuevos contagios, un total de 38. El ritmo de los contagios parece haberse ralentizado si se mira el mapa de la alerta por ayuntamientos. La gran mayoría de los concellos de la provincia están en nivel cero, lo que significa que en los últimos 7 días han registrado menos de 7 contagios. Los positivos se adscriben siempre al ayuntamiento en el que el paciente tiene su médico de cabecera, independientemente de dónde viva. Porque aunque lo más habitual es que ambas cuestiones coincidan en ubicación, no siempre es así.

En todo caso, todavía hay zonas marcadas en rojo por estar en nivel tres de alerta, situación en la que están Barbadás, Ourense, O Carballiño, Verín, Xinzo y Ribadavia (estos dos últimos ayuntamientos, sin restricciones especiales). Porque aunque la evolución de los cuatro ayuntamientos en cierre perimetral es buena, con una notable bajada acumulada en las dos últimas semanas, sigue habiendo contagios (más de 120 en la capital en 7 días; y más de 21 en el resto).

En el caso de Xinzo y Ribadavia, por contra, la curva no deja de crecer. En la capital de O Ribeiro más de la mitad de los casos activos (39 de 65) se enmarcan dentro del brote registrado en el asilo. En A Limia, hay 47 personas contagiadas, la segunda cifra más alta tras registrarse el lunes el pico (con 49); sin un foco aislado que aglutine muchos casos.

Además, otros seis ayuntamientos están en nivel 1 de alerta, por registrar entre 7 y 14 casos en la última semana. Se trata de A Peroxa, San Cibrao, Allariz, Trasmiras, Monterrei y A Rúa de Valdeorras. En estos casos no hay restricciones especiales.

Bajan los casos activos y no hay alerta máxima salvo en seis ayuntamientos. Y siguen las restricciones. ¿Por qué? El motivo hay que buscarlo en los hospitales. Sigue creciendo la presión sanitaria. Hay 80 pacientes en planta y 18 en la uci (17 en el CHUO y 1 en Cosaga), lo que supone dos más en la unidad de críticos en apenas 24 horas. Y esto es lo que más preocupa al Sergas, tal y como lanzaban desde la gerencia del área sanitaria el lunes. Hablaban de una «semana crítica» para consolidar la bajada de casos activos y también para evitar el colapso de la uci, que supera el 80 % de ocupación.