Seis concellos siguen en nivel tres de alerta por la cifra de contagios

O Barco 02/11/2020 18:14 h

El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras afronta una «semana crítica», en palabras de la gerencia, para consolidar el descenso de casos activos, que se viene registrando en la última semana (con un ligero repunte ayer). Actualmente hay 1.299 personas contagiadas por coronavirus, lo que supone un importante descenso desde que el día 17 de octubre se registró el pico de la curva, con 1.610. Pero el virus no ha dejado de circular, y la ciudad sigue en nivel 3 de alerta tras sumar 120 contagios más en una semana (donde hay 377 vecinos infectados). También los ayuntamientos de Barbadás, O Carballiño, Verín están en nivel máximo de alerta, por sumar entre 14 y 21 positivos en una semana, a pesar de llevar varias semanas con fuertes restricciones; aunque con la curva señalando bajada. Y en nivel tres están también Ribadavia y Xinzo de Limia, donde hasta el momento no tienen medidas especiales. Sí las hay en O Barco de Valdeorras, donde están prohibidas las reuniones entre no convivientes. El número de casos activos es de 31 (tras haber llegado 87) y el ritmo de contagio ha bajado tanto que el ayuntamiento está en nivel 0 en la última semana (es decir, que hubo menos de 7 nuevos positivos).

Sube a nivel 2 de alerta San Cibrao das Viñas; mientras que A Rúa, Celanova, Cea, Allariz, Trasmiras y Monterrei están en nivel 1.