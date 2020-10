La curva vuelve a subir en la provincia y hay 19 concellos en alerta por el número de casos

0

La Voz de Galicia

26/10/2020

La curva de casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras vuelve a señalar subida. Tras los 1.299 ourensanos enfermos que recogía el balance oficial publicado el domingo, el de ayer ascendía la cifra hasta los 1.390. Hubo altas, 56; pero se dispararon de nuevo los contagios, con 153 positivos nuevos. Hay que echar la vista atrás hasta el pasado día 10 para que se registrasen más de un centenar de contagios en una única jornada. Suben los casos activos y bajan los hospitalizados, pero no por nada bueno, sino por los fallecimientos de aquellos que no pudieron superar la enfermedad. Y suben además los pacientes críticos. Hay 15 personas en la uci (14 en el CHUO, dos más que el domingo; y 1 en El Carmen).

Suben los casos en general y lo hacen también en varios de los ayuntamientos con restricciones especiales, como son Ourense, O Barco de Valdeorras y Verín. En la ciudad, tras más de diez días con la curva en bajada, van dos jornadas ya sumando más casos activos. «Malas noticias. 2° día consecutivo en ascenso de contagios a pesar del férreo confinamiento Ourense y Barbadás», escribía en su perfil de Twitter el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, dando el dato de 384 casos activos, 16 más que el domingo y 20 más que el sábado -cuando se registró el mínimo de casos desde la entrada en vigor de medidas de restricción-. En los últimos 7 días ha habido más de 120 contagios en la ciudad. También Barbadás está en el nivel máximo de alerta.

Tampoco en Verín -otro de los concellos con cierre perimetral- las cosas pintan bien. Hay 90 casos activos, lo que supone el pico (el máximo había sido de 88 hasta ahora). Y O Barco se mantiene también en nivel rojo de alerta al sumar más de 21 nuevos contagios en la última semana. Ayer eran 49 los casos activos (dos más que el domingo). Por su parte, O Carballiño parece estar mostrando mejor comportamiento, aunque sigue también en nivel tres de alerta, con sus 166 casos activos (el viernes eran 183).

En otros ayuntamientos no hay restricciones especiales, pero sí empiezan a preocupar los datos. Crece de manera importante el número de positivos en Ribadavia (hasta los 46) en parte por el brote detectado en la residencia Nosa Señora dos Anxos; y también en Xinzo de Limia, que entra en nivel rojo de alerta. Sube el nivel de alerta en Monterrei (hasta el dos, por sumar entre 14 y 21 casos en la última semana; al igual que Viana do Bolo). En el perfil oficial del Concello en Facebook se destacaba que son 30 los casos activos: «A cifra segue a subir nas últimas horas [el sábado había 29], debemos salientar que agora mesmo a meirande parte dos casos están a espallarse polas distintas localidades do noso concello, xa que na residencia de anciáns os casos activos son moi poucos agora».

Además, hay 10 ayuntamientos en nivel 1 de alerta, por registrar entre 7 y 14 contagios en la última semana. Se trata de A Rúa de Valdeorras, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Castrelo de Miño, Rairiz de Veiga, Sandiás, Allariz, Oímbra, Entrimo y Boborás.