Los institutos ante la vuelta a las aulas: «Ha sido como hacer un sudoku»

Las últimas semanas han sido complicadas en los institutos de la provincia de Ourense. Poner a punto las aulas para el regreso de los estudiantes ha supuesto muchos dolores de cabeza para las directivas y grupos de profesores, obligados en la mayor parte de los casos a buscar nuevos espacios para cumplir con la distancia de un metro y medio entre pupitre que todos los centros de secundaria y bachillerato tendrán que asumir a partir del miércoles, fecha del inicio del curso.

«Ha sido como hacer un sudoku», explicaba este mismo lunes Elisa Rodríguez, directora del Instituto As Lagoas, en la capital ourensana. Reconoce que han tenido que dedicar «las horas extra de toda una vida laboral» para poder poner todo a punto, acometiendo modificaciones que, sobre todo, han supuesto la conversión en aulas de espacios que antes no lo eran. «Hemos reutilizado el aula de dibujo, de música y de artes escénicas, pero al final hemos podido salvar el salón de actos», cuenta la docente. Así las cosas no será necesario colocar mamparas en ninguna de las aulas, como tampoco desdoblar el horario a la tarde. «Hicimos muchas combinaciones para no tener que hacer semipresencialidad ni ampliar el horario por la tarde, porque esas horas las vamos a dedicar a las clases de refuerzo».

Un profesor nuevo, que habían solicitado, llega al instituto para reforzar la plantilla en un atípico curso en el que no solo habrá más grupos sino también recreos parcelados, sin canastas, ni porterías, ni fuentes, más zonas de entrada y salida y mucha higiene dentro de las aulas. «Han sido meses de mucha tensión», reconoce la docente, que lamenta la improvisación con la que las administraciones han gestionado la reapertura de estos centros. «Todo esto lo hacemos por los niños, ellos tienen que estar en el colegio, y las familias haciendo su vida», recuerda.

Otro de los institutos de la capital, el Otero Pedrayo, también ha sido objeto de cambios en las últimas semanas. «Concedéronnos dez profesores e manteremos a presencialidade, pero a dificultade neste centro son os espazos», asegura el director, Daniel Lorenzo. Así, la imposibilidad de poder meter a todos los alumnos por la mañana en las instalaciones ha obligado al centro a derivar a los estudiantes de Bachillerato a la tarde. «Sabemos que non é a mellor decisión, porque vai ser un problema de conciliación para as familias, pero era iso ou que os alumnos viñeran unha semana sí e outra non; hai que ter en conta que é unha situación de provisionalidade», asegura el docente.

Así las cosas, solo han tenido que colocarse mamparas en algunas aulas, como la de informática. «Unha das cousas positivas é que baixamos a ratio de alumnos; haberá clases nas que estén 16 alumnos», avanza el director.

En Verín, el claustro de profesores del IES Taboada Chivite también ultimaba este lunes los trabajos para tener todo listo para mañana. «Hemos logrado mantener los horarios, no tendremos que hacer rotación semipresencial», cuenta el director que también reconoce que ha habido que convertir en aulas generalistas espacios que no lo eran. Una de ellas será el salón de actos. Tal es ya la organización que se ha revisto que cada mesa lleve el nombre del alumno que se tiene que sentar en ella.

Padres del Otero Pedrayo, molestos con el horario de tarde: « Non os imos ver ata a noite »

Sin más espacio físico para las aulas debido a la obligación de situar las mesas a un metro y medio de distancia unas de otras, en el IES Otero Pedrayo las clases para los alumnos de Bachillerato serán por la tarde. La medida, que implica un horario de 15.30 a 21.00, no ha gustado a los padres, que además se enteraron del cambio por la plataforma, y con el curso a punto de arrancar. «É obvio que vai a ser o único centro con este horario leonino; a nosa preocupación é extrema pola dificultade para conciliación e a imposibilidade de compatiblizar deporte ou extraescolares», asegura Fina Calleja, madre de un alumno. «Imos ter rapaces con horario como se traballaran no metal, e totalmente abandoados na mañán, e todo pola falta de previsión da admnistración educativa competente», asegura. Recuerda que el instituto es un «emblema na cidade» y que a su alrededor hay edificios infrautilizados, que dependen de las administraciones y que se podrían haber aprovechado.

«Temos a obriga de defender os dereitos dos nosos fillos, a educación en condicións dignas, pero o único que nos din e que se non estamos dacordo solicitemos un cambio de matrícula», critica esta madre, que advierte que «as familias traballadoras non verán aos seus fillos de luns a venres ata as nove da noite». Esta madre, recrimina al centro, además, la falta de comunicación que han tenido con ellos a la hora de tomar la decisión.