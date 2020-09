Bajan los casos activos en Ourense al haber más altas que nuevos contagios

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 16/09/2020 14:10 h

El balance del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras para el miércoles 16 señala una pequeña bajada de la curva respecto a ayer, al haber 500 casos activos en la provincia. Ayer eran tres más. La cifra baja tras haber más altas que nuevos contagios. Un total de 26 personas recibieron la noticia de que se habían curado, mientras que 23 han dado positivo, entre ellas una monitora del colegio Mestre Vide de Ourense.

El director del centro, Juan Manuel Regal, explica que tras conocer el positivo por coronavirus de una monitora del comedor escolar, Sanidade decidió que sus otras dos compañeras del turno cumplieran cuarentena, sustituyéndolas por otras tres trabajadoras. Regal señala que no hubo contacto con los alumnos por parte de esta monitora, ya que solamente acudió una mañana al servicio encargándose únicamente de colocar las mesas, cumpliendo con todas las medidas sanitarias exigidas -llevaba mascarilla y guantes- en una zona totalmente ventilada. El director del Mestre Vide dice que desde Sanidade se insistió en no alertar a la comunidad educativa, ya que no existe riesgo de que alumnos o profesores puedan haberse contagiado al no existir un contacto directo con esta monitora.

La monitora, al igual que otros 461 contagiados, están en aislamiento domiciliario. El resto de personas infectadas están en el hospital. Hay 30 personas en planta en el CHUO (cuatro menos que ayer) y otras cuatro en el comarcal de Verín. Además, cuatro pacientes continúan en la unidad de cuidados intensivos.

Desde el área sanitaria se siguen haciendo PCR para detectar nuevos contagios. En las últimas horas fueron sometidas a la prueba 417 personas, lo que asciende a 50.676 las realizadas en la provincia desde el inicio de la pandemia.

Inquietud en el juzgado número 3 de Ourense

En las oficinas del juzgado de Instrucción 3 de la capital ourensana hay cierta inquietud tras conocerse este martes que una mujer que acudió el pasado lunes a esas instalaciones ha dado positivo en covid-19. Según ha trascendido tras tenerse conocimiento en el juzgado de ese contagio, se pusieron en marcha las medidas oportunas para desinfectar las estancias y se dio aviso a las autoridades sanitarias para ver si era necesario poner en marcha algún tipo de medida. Al parecer, la afectada por covid es una mujer que estuvo en el juzgado por un asunto de violencia de género y que mantuvo contacto, llevando en todo momento la mascarilla puesta, con alguno de los funcionarios, así como con el profesional de la abogacía que la asistía. Por ahora no se han tomado medidas de confinamiento y el juzgado trabaja este miércoles con total normalidad, aunque no se descarta tomar otras acciones en caso de que puedan aparecer síntomas.