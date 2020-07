Muere atropellado un peatón en Verín

0

Ourense 27/07/2020 09:32 h

Un peatón murió atropellado en la noche del domingo tras un accidente de tráfico que tuvo lugar en las inmediaciones de la frontera portuguesa, en el término municipal de Verín. Según han confirmado esta misma mañana fuentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil el incidente se produjo cuando un hombre, un ciudadano de origen portugués, cruzaba la carrera por una zona no habilitada y sin llevar prendas reflectantes, por lo que el conductor de un coche que a esa hora transitaba por la calzada, la N-532, no lo vio a tiempo y no tuvo ocasión de reaccionar, atropellándolo. Se trata de una zona en la que hay varios clubes de alterne.

Pese a la rápida llegada de los servicios de emergencias nada se pudo hacer por salvar su vida. Los agentes de la Benemérita dieron aviso del accidente a los agentes de la Guardia Nacional Republicana del puesto de Rebordelo, desde donde se informó a la familia del triste suceso.