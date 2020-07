«Verín nútrese de Chaves e viceversa, facía tempo que o agardabamos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

01/07/2020 20:10 h

Miércoles de feria en Chaves y apertura de fronteras. La localidad lusa no pudo empezar con mejor pie el fin de la prohibición de movimiento libre entre países. No en vano, para los ourensanos de esta zona de la raia el mercado luso es todo un referente semanal. «Verín nútrese de Chaves y viceversa, facía tempo que o agardabamos», explica Diego Lourenzo, el teniente de alcalde de la villa ourensana que a sus 31 años no llegó a vivir el tiempo de las fronteras fijas en Europa. Hace años que los vecinos de ambos lados conviven, tanto, que hasta las piscinas municipales de uno y otro lado son patrimonio común. Por eso las autoridades, aunque contentas, piden precaución.

El comercio en Feces también aplaude la apertura de fronteras, tras tres meses casi en dique seco. «Nós vivimos da fronteira e o feito de que estivese pechada repercutíanos economicamente. O 90 % das nosas ventas son de Portugal e se non abre é imposible que traballemos», afirma el dueño de una tienda. En la red principal de carreteras de Ourense reabrieron los pasos de Pontebarxas-Melgaço, Ameixoeira-Castro Leboreiro, A Magdalena-Ponte da Barca, A Portela do Home-Geres, Calvos de Randín-Tourem, Baltar-Montealegre, A Xironda- Santo Andre, Feces de Abaixo-Chaves, Manzalvos-Moimenta, y la A-75.