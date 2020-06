Reconoce que la cocaína que llevaba en su coche era para vender al menudeo en Verín

0

La Voz de Galicia

Ourense 25/06/2020

Dos años de cárcel y multa de tres mil euros. Es el reproche penal que este jueves aceptó ante el tribunal de la Audiencia provincial Daniel O. C., que tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de la acusación de tráfico de drogas que le imputaba el Ministerio Fiscal. No lo negó, por lo que las partes llegaron a un acuerdo de conformidad y la vista duró apenas unos minutos, ya que no fue necesario que declarase ni el acusado, ni los testigos y peritos citados.

Queda así probado que el imputado se dedicaba a la venta de cocaína y hachís al menudeo entre clientes que residían en la localidad de Verín, y que alguna de la droga con la que trapicheaba la compraba en Ourense. De todo esto tuvieron sospecha los investigadores a lo largo del año 2018, iniciándose unas indagaciones que permitieron, el 28 de diciembre, localizar al sospechoso transportando droga en su coche.

Ese día, sobre las ocho de la tarde, los agentes dieron el alto al coche en el que viajaba el sospechoso desde Ourense hasta Verín, por la autovía A-52. En la salida de Vilaza fue interceptado y, tras cachearlo, los agentes encontraron entre sus ropas 32 gramos de cocaína, además de una pequeña cantidad de hachís, oculta en el bolsillo de su pantalón. Asimismo, se le incautó dinero en efectivo, en billetes y monedas, procedentes de la venta al menudeo.

La situación se puso aún peor para el sospechoso cuando, días después, se autorizó un registro en su vivienda. En ella se encontraron nuevas cantidades de hachís, así como una báscula de precisión, algo de marihuana, y sustancias que suelen utilizarse para el corte de la droga. Ante estas evidencias, se iniciaron diligencias judiciales a las que ahora se pone fin, ya que el caso no es ya susceptible de recurso.