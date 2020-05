Investigan a un septuagenario por provocar un incendio forestal durante una quema

0

21/05/2020

Los agentes de la Guardia Civil de Verín han tomado declaración en calidad de investigado a un septuagenario, como presunto responsable de un delito de incendio forestal, tras un incidente registrado en Monterrei el pasado lunes, 18 de mayo.

Según han informado desde el instituto armado, el fuego se inició durante una quema de residuos agrícolas que minutos antes había iniciado G. C. F., de 70 años y vecino de ese mismo municipio. No se descarta que debido a que no tomó las precauciones debidas para este tipo de actividades, el fuego se propagara hacia las fincas colindantes, derivando en un fuego que calcinó 0,12 hectáreas de monte en el paraje denominado Outeiro da Ponte.

El juzgado de instrucción de Verín ha abierto diligencias por este suceso, que podría acarrear al investigado consecuencias penales, en caso de que se constate que actuó de forma negligente y que no contaba con los medios obligatorios para hacer este tipo de quemas.

Los delitos de incendio forestal están castigados con penas de prisión que van desde uno a cinco años de prisión, además del pago de multas. Asimismo, y para el caso en el que haya sido necesaria la participación de los servicios de extinción, suele reclamarse al acusado el pago del dinero que se invirtió en esos trabajos. En todo caso, en este asunto concreto está por decidir si el ahora investigado va o no a juicio para responder por lo ocurrido.