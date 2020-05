Un proyecto de Verín, distinguido como una de las mejores prácticas bibliotecarias del mundo

0

OURENSE 15/05/2020 15:08 h

Nuevamente la Biblioteca de Verín, con su proyecto Voluntariado Cultural para o fomento á lectura ha sido reconocido entre las mejores prácticas bibliotecarias. Esta vez fue la American Library Association, la más antigua e importante del mundo, que este año 2020 buscaba destacar el valor de las bibliotecas en la promoción de la justicia social y la inclusión, seleccionando 36 proyectos de todo el mundo.

La doctora Grace Yan Liu, Copresidente del Comité de Conexiones Internacionales del IRRT, pertenciente a la Asociación Americana de Bibliotecas, le notificó a la Biblioteca de Verín su selección, así como la exposición pública del proyecto en el Congreso Internacional de Chicago, previsto para el 25 al 30 de junio, y que anualmente congrega a más de un millón de personas. Estaba contemplado que la Biblioteca de Verín estuviera presente en el evento, que a causa de la pandemia provocada por el covid-19 fue suspendido y se realizará de modo virtual, con la exposición de una fotografía de gran formato (2x2 metros), junto con una explicación del proyecto.

Según destacó el alcalde de Verín, Gerardo Seoane: «Esta nominación é una nova proba de que Verín é o verdadeiro peso pesado da cultura do sur de Galicia. No centenario da Xeración Nós, o que queda claro é que o motor cultural da provincia de Ourense desprazouse para o sur».

«Como xa estamos afeitos, a nosa Biblioteca Municipal obséquianos cun novo e importantísimo recoñecemento ao gran labor desempeñado durante estes últimos anos polos seus profesionais. Desde o Concello de Verín reiteramos o noso compromiso coa cultura en todos os seus ámbitos, xa que un pobo que lé é un pobo con futuro», resaltó la concelleira de Educación, Cultura e Festexos, Emilia Somoza.

Entre las bibliotecas seleccionadas este año se encuentran Ferguson Library (Stamford), State Library of Queensland (Australia), Helsinki Central Library Oodi (Helsinki, Finlandia), West Vancouver Memorial Library (British Columbia, Canada), Zentral-und Landesbibliothek Berlin (Alemania), Charles Evans Inniss Memorial Library University of New York (Brooklyn), University of Victoria Libraries (Canada) y nueve proyectos españoles, incluído el verinense, sendo la única entidad municipal de menor tamaño y capacidad.