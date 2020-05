El viento arranca parte del tejado de un edificio de viviendas en Verín

La irrupción de aire cálido y húmedo elevará este domingo las máximas por encima de los 30 grados pero será fuente de inestabilidad este lunes

Galicia ya disfruta de un episodio de altas temperaturas que está elevando el termómetro hasta valores más propios del verano. «Hai unha borrasca que se descolgou do fronte polar e quedou illada no entorno das Illas Azores. Dende alí envía cara a Península unha lingua de aire quente. As temperaturas entre hoxe e mañá poden acadar ou superar os 30 graos en moitos puntos da comunidade. Esta lingua de aire cálido traerá tamén moita humidade, así que a sensación será de bochorno», reconoce Damián Insua, investigador del grupo de Física No Lineal de la Universidad de Santiago.

