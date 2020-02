Herido tras salirse de la vía y chocar contra una tajea de hormigón en Xinzo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 25/02/2020 10:36 h

Un vecino de Verín de 28 años resultado herido a las 9.45 horas de este martes tras salirse de la vía la furgoneta que conducía por la carretera OU-1117 (Xinzo - Vilar de Barrio), en Xinzo y chocar contra una tajea de hormigón. Aunque su estado no es grave, fue trasladado al PAC de Xinzo para un reconocimiento. En el momento de ser atendido por los servicios de emergencias, comentó que había dado un volantazo para evitar el atropello de un jabalí pero los investigadores no descartan la somnolencia. Explican que la trayectoria seguida por el vehículo y las huellas dejadas no se corresponden con las de una maniobra brusca. Dio negativo en la prueba de alcohol.

El equipo de atestados del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense, se encuentra investigando las causas que han podido concurrir en el siniestro.Hasta el lugar también se desplazó una patrulla de motoristas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Verín, Protección Civil de Xinzo y una ambulancia del servicio de urgencias médicas 061.