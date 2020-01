El paritorio de Verín reabrirá la semana próxima, tras confirmar el presidente de la Xunta que ya cuenta con pediatras

0

29/01/2020 13:26 h

«Por fin temos pediatras en Verín e por fin a próxima semana volveremos abrir o paritorio de Verín». Con esta frase ha confirmado la reapertura del servicio el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo miércoles durante la sesión de control del Parlamento de Galicia de este miércoles.

El Sergas ya había anunciado el pasado 18 de enero que el paritorio volvería a entrar en funcionamiento a principios de febrero, cuando se formalizase la contratación de los dos médicos especialistas que se consideraban necesarios y tras pasar dos meses clausurado.

Tanto el grupo parlamentario socialista, a través de Gonzalo Caballero, como el Grupo Común da Esquerda, en boca de Antón Sánchez, resaltaron el cambio de posición de la Xunta, dando el crédito por ello a las movilizaciones sociales que, señalaron, consiguieron hacer «recuar» al Sergas en su decisión de dejar a Verín sin servicio de partos.

Feijoo insistió, sin embargo, en que el cierre del paritorio fue una decisión «técnica», avalada por informes de pediatras del hospital de Ourense, y aseguró que, antes de tomarla, se exploraron «todos os límites para conseguir pediatras para ese paritorio». En ese sentido, recordó que se ofertaron plazas que quedaron desiertas dos veces en el último año. El presidente de la Xunta afirmó que la reapertura prevista se hace ahora porque las madres podrán volver a dar a luz en este centro «con todas as garantías sanitarias».

Sánchez, del Grupo Común da Esquerda, ha tildado sus argumentos de excusas y se ha alegrado de la «rectificación» de la Xunta, pero ha alertado sobre el «consentimiento informado reforzado» que el Sergas demandará para dar a luz en este hospital y sobre el que Núñez Feijoo ha eludido dar detalles. «Vostede ten a obriga de darlles aos verineses os mesmos dereitos que a todos os cidadáns de Galicia», reiteró el parlamentario.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, acusó a Feijoo de haber tomado «decisións que danaron os intereses da cidadanía do país» de las que solo «empeza a recuar porque non lle dan as contas» para las elecciones autonómicas que se celebrarán este año. Para el socialista la movilización social respecto al cierre del paritorio de Verín refleja la existencia de una mayoría alternativa a la actual en Galicia.