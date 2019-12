El Sergas alega que la falta de pediatras es un obstáculo «insalvable» para reabrir el paritorio de Verín

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 19/12/2019 14:54 h

El bajo número de partos, por un lado, y la falta de pediatras, por el otro. Esas son las razones esgrimidas este jueves por el gerente del Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa, para justificar el cierre de la sala de partos del hospital comarcal de Verín y poner de relieve que la falta de profesionales que puedan hacer un seguimiento de los recién nacido es un obstáculo «verdadeiramente insalvable» para poder reabrir el paritorio.

Fernández-Campa respondió en la comisión de Sanidade del Parlamento a una iniciativa de la diputada Paula Vázquez Verano (En Marea), que se interesó por las «razóns reais» que motivaron el cierre de la unidad de partos de Verín. Advirtió que el Gobierno gallego arguyó, en un primer momento, que el motivo de peso para el cierre era el bajo número de partos y que resultaba «desconcertante» que ahora se ponga por delante que se debe a la falta de pediatras, como resaltó el miércoles el presidente de la Xunta.

No obstante, el gerente del Sergas aludió a una combinación de ambas circunstancias. A una caída progresiva en el número de partos que se producen en Verín, que pasaron de los 119 nacimientos de hace tres años a la previsión de «non máis de sesenta» para este 2019, lo que significa un parto por semana. Y eso motivó que, en aras de la calidad y seguridad del servicio, se decidiera centralizar en Ourense los partos de bajo riesgo, pues los de alto riesgo ya se derivaban a la capital provincial «sen problema», apuntó.

Vázquez Verao matizó que la caída del número de partos sería un inconveniente manejable para mantener el servicio en Verín. «Séntense e verán que hai solucións», planteó. En cambio, Fernández-Campa también hiló ese inconveniente con la carestía de pediatras y con la circunstancia de que el Sergas no lograra cubrir las dos plazas de esta especialidad que sacó a concurso el pasado junio. «Os pediatras son imprescindibles para atender ao neno no momento do parto, de iso non terá ningunha dúbida», replicó el responsable del Sergas, que dejó la puerta abierta a reabrir el paritorio en cuando se cubran las nuevas plazas de estos profesionales.