Feijoo insiste en que reabrirá el paritorio de Verín «en 24 horas» en cuanto haya pediatras

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 18/12/2019 12:19 h

La polémica desatada con el cierre del paritorio del hospital comarcal de Verín volvió a a marcar este miércoles la sesión de control del Parlamento gallego, donde las fuerzas de la oposición hicieron un inusual ejercicio de confluencia para intentar poner contra las cuerdas al presidente de la Xunta y emplazarlo a reponga el servicio sanitario cancelado y pida disculpas. No obstante, Alberto Núñez Feijoo aguantó el tirón y se reafirmó en la idea lanzada la semana pasada de que, en cuando se cubran las nuevas plazas de pediatría, «en 24 horas se repoñen os partos en Verín».

El mandatario gallego aprovechó su intervención para hacer una revista de prensa y destacar el déficit de plazas de pediatría que hay en comunidades como Aragón, Cantabria, Extremadura o Cataluña —enumeró—, a las que también añadió Galicia. De hecho, el Sergas convocó meses atrás un concurso para cubrir dos vacantes de pediatría y resolver el problema de la comarca de Monterrei, pero el concurso quedó desierto. Ahora se repetirá el proceso selectivo y, si culmina con éxito, se repondrá la prestación.

«O desexable é que os partos sin riscos e sen complicacións se podan ter en Verín», concedió Feijoo, que puso de relieve que esta premisa se puede cumplir para las nuevas madres, pues hay disponibles servicios de ginecología y obstetricia, pero no para los bebés, porque no hay pediatras. «E mentras non teñamos pediatras, un problema extensivo á maioría das comunidades autónomas —dijo el jefe del Ejecutivo—, o lóxico é trasladar os partos a Ourense e suspendelos en Verín» para recuperarlos cuando se cubran las nuevas plazas.

La oposición, en cambio, dudó de las intenciones de la Xunta. El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, acusó a Feijoo de actuar como un político «indolente e sen empatía co país» y advirtió que con la supresión del paritorio de Verín lo que hizo fue «meter o barco nas pedras» y crear un punto de inflexión que marcará el fin de su ciclo político. «Os ataques que fai á sanidade pública non llos van a perdoar», insistió el dirigente socialista, en línea con lo que expuso Antón Sánchez, portavoz de Común da Esquerda, que emplazó al líder popular a «rectificar» tras acusarlos de atacar, con una sola decisión, a la sanidad pública, al medio rural y a los derechos de las mujeres.

Más vehemente se mostró incluso la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que se saltó el guion de su pregunta, en la que expresaba su rechazo a la primera universidad privada de Galicia que se propone crear Abanca, para acusar a Feijoo de cometer «violencia institucional contra as mulleres» en el asunto de Verín y demandó una investigación al respecto. El presidente de la Xunta reaccionó a la imputación visiblemente irritado, reprobando el radicalismo del BNG, mientras el propio presidente de la Cámara, Miguel Santalices, llegó a amonestar a Pontón por no ceñirse a la cuestión.