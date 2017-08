El Concello de Verín alerta de que no se puede beber el agua del grifo

0

Ourense 28/08/2017

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, ha editado un bando alertando a los vecinos que el agua de la traída no es apta para el consumo humano. El regidor explica que como consecuencia de las fuertes lluvias, la sequía y el estado del terreno tras los últimos incendios forestales, han llegado muchos arrastres a la red de abastecimiento que hacen que el agua no sea apta para el consumo humano. «Nestes momentos, o persoal técnico responsable atópase buscando unha alternativa para recuperar o correcto funcionamento do sistema de abastecemento», continúa exponiendo el alcalde en el bando.

Todavía no hay un plazo para restablecer la situación, sobre la que el regidor asegura que darán información cuando sea posible volver a beber el agua del grifo.