Tres vecinos de Verea, investigados por provocar varios incendios en su concello y en Quintela de Leirado

Imagen de la investigación de los incendios forestales

Agentes ambientales de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO), de la Consellería do Medio Rural, y efectivos de la policía autonómica de Galicia participaron en una investigación conjunta que permitió la identificación de tres vecinos de Verea como presuntos coautores de numerosos incendios forestales provocados de manera intencionada en este concello y en el de Quintela de Leirado, ambos en la provincia de Ourense.

La operación comenzó tras detectarse varios fuegos intencionados en distintos puntos de la comarca de Terra de Celanova, que se caracterizaban por su proximidad espacial, su reiteración temporal y similitud en los patrones de ejecución. Tras activarse un dispositivo específico, y la reconstrucción de uno de los incendios investigados, se detectaron elementos compatibles con la posible participación en este fuego de los ocupantes de un vehículo presente en la zona.

Uno de los fuegos que puso sobre la pista a los investigadores fue el que tuvo lugar el 1 de abril en el lugar de Bangueses, en el concello de Verea. El dispositivo también permitió detectar un patrón común entre varios incendios forestales en estos municipios en un corto intervalo temporal, apreciándose coincidencias en la localización, franja horaria, accesibilidad y modo de ejecución.

Una vez recopilados los distintos indicios y elementos probatorios, se procedió a la apertura del correspondiente atestado policial y se tomó declaración a tres personas en calidad de investigados por varios incendios forestales intencionados. Las diligencias por estos hechos fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Bande.

Desde la Xunta afirman que la unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia ya ha detenido o investigado a 12 personas como presuntas autoras de incendios forestales. Hay un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad incendiaria: 900 815 085.