El incendio de Toén ya supera las 170 hectáreas

Ourense 08/08/2020 10:15 h

Un incendio en Toén sorprendía este viernes por la tarde a los ourensanos. La propia capital se llenaba de restos de cenizas. El fuego se inició en la parroquia de Moreiras a las cinco de la tarde y todavía no ha sido posible controlarlo. Según el último parte de la Consellería de Medio Rural las llamas han afectado ya a más de 170 hectáreas. Para su extinción se ha movilizado hasta el momento a un técnico, siete agentes, veinte brigadas, catorce motobombas, dos palas, diez aviones y nueve helicópteros, así como ha hecho falta solicitar la colaboración de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Mejor suerte llevan los otros tres incendios que afectan a la provincia de Ourense. El de Muíños, concretamente en la parroquia de Requiás, fue estabilizado esta madrugada con 50 hectáreas afectadas del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. A la zona afectó también el de Fraga, en Lobeira, que está controlado desde las once de la noche y ronda las 30 hectáreas. Sigue controlado el incendio en la parroquia de Pradorramisquedo, en Viana do Bolo, con 200 hectáreas de superficie afectadas.