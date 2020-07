Taboadela decide prescindir de interventores por seguridad

0

La Voz de Galicia

03/07/2020 14:20 h

Desde el grupo de gobierno de Taboadela, que preside el socialista Álvaro Vila, se trasladó a los demás grupos políticos de la corporación, ante las especiales circunstancias en las que se va a desarrollar la jornada electoral del 12 de julio, la propuesta «de que ninguén nomee interventores para as mesas e só un apoderado que en ningún caso terá presencia física na mesa, pero si periodicamente no colexio electoral e no reconto o finalizar a xornada».

Con esta medida se pretende evitar la sobrecarga en las mesas y las dificultades que se puedan generar a la hora de mantener las distancias. Además, según señala Vila, «ao mesmo tempo evitamos ter que manipular e firmar as actas correspondientes». El acuerdo en el Concello de Taboadela se adoptó por unanimidad y el mismo será trasladado ahora a las demás fuerzas políticas que no tienen representación municipal, pero que sí concurren a estes comicios.

Álvaro Vila incidía en que «con esta decisión evitas ter a persoas todo o día no colexio e o contacto físico, ademais de ter que asinar a documentación e usar bolígrafos».