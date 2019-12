Réquiem por Camilo de Dios, un loitador antifranquista

0

La Voz de Galicia xesús alonso montero

18/12/2019 16:03 h

En calquera país, minimamente orgulloso das vidas nobres e sacrificadas, Camilo de Dios sería protagonista de exercicios escolares e libros de lectura. Así o entenden moitas xentes da Limia onde miles de cidadáns saben da súa bondade, do seu espírito optimista, da súas proezas e dos seus sufrimentos. Faleceu o martes á noite na súa casa natal de Sandiás (Ourense), catro meses antes de cumprir os 89 anos de idade. Nacera o 8 de abril de 1931: o mes e o ano da chegada da II República.

En 1947, con dezaseis anos, «bótase ao monte», onde se incorpora á guerrilla antifranquista na que xa militaban a súa nai, Carmen Fernández Seguín, viúva de Jesús de Dios, e o seu irmán Perfecto, un ano maior. Era, daquela, o guerrilleiro máis novo no mapa da guerrilla antifranquista española. Non tardou en ser ferido nun xeonllo (novembro de 1948), o que o levou a pedir axuda nunha casa de apoio do llano, escenario dunha situación memorable: unha mociña de dezaseis anos, Milagros, termou daquel mozo ferido, coidoulle o xeonllo e proporcionoulle o necesario para volver ao monte. Aquela mociña, ante aquel mozo novo que arriscaba a súa vida por unha idea moral, ante aquel Don Quixote que transmitía bondade e confianza, namorouse, namoro do que axiña abrollaron uns versos, perfectos naquela circunstancia. «El vino del monte, / donde pernoctaba, / herido venía, / llevaba tres días / sin poder comer / [...] era un valiente guerrillero / de la Segunda Agrupación / y, si lo encuentras, compañero, / dile que yo muero por el». (A canción reproduce a música e a métrica dun cantar moi popular na época).

A la cárcel La Voz de Galicia Fernanda Tabarés

Catro meses despois (18 de marzo de 1949), Camilo e o seu grupo, nunha acción en Ourense contra tres torturadores da Garda Civil, foron abatidos, episodio que Carlos Casares ficciona na súa novela Deus sentado nun sillón azul. O que aconteceu despois só podería ser contado por unha pluma como a de Dante, o poeta que soubo transmitir os tormentos máis crueis: os 59 días en que Camilo e o seu camarada Antonio Pérez Barreiro, atados con cadeas, soportaron os ferros, o non durmir e, mesmo, o deporte de introducírenlles estelas nas uñas das mans e dos pés.

Pero Camilo, saíu da prisión, dez anos despois, máis sabio, máis humano e tamén máis comprometido. O mesmo lle aconteceu a súa nai, hóspede dos cárceres franquistas durante trece anos.