San Xoán de Río presenta en Bruxelas o seu proxecto de «subscrición» ao rural
SAN XOÁN DE RÍO
O municipio ourensán busca atraer xente nova e xerar confianza cos veciños cun pack de traballo, vivenda e socialización12 dic 2025 . Actualizado a las 16:51 h.
A vivenda encarécese no 20% do territorio europeo, que é onde vive o 80% da poboación, pero non no rural. O alcalde de San Xoán de Río (Ourense), Xosé Miguel Pérez Blecua, trasladou esta mensaxe na súa visita ao Comité Europeo das Rexións (CdR), onde falou do novo modelo de aluguer, traballo e inserción social que vai implantar a corporación municipal para facilitar o repoboamento do rural. O rexedor participou no encontro sobre vivenda do grupo do Partido Popular Europeo no CdR xunto con representantes municipais de todo o continente.
O seu proxecto consiste nunha subscrición temporal que inclúe un contrato de traballo, o aluguer e o acceso á comunidade social municipal. Os puntos vertebrais do modelo son a seguridade para os caseiros, ao xestionar o concello calquera problema de pagamento, reparacións ou burocracia, e a confianza, un punto clave para na vida rural. «Moita xente non se fía para alugar se non os coñecen», explica o alcalde. «En San Xoán de Río a vivenda vale menos que hai 30 anos e é inferior a un coche con certificado ECO», explicou Pérez Blacua. «A xente que quere vir aquí é maiormente migrante, que non ten vehículo privado e non vai mercar casa». O coidado dos maiores é o motor económico dun pobo onde a metade da poboación supera os 65 anos de idade. «Precisamos traballadores e non están a vir porque non temos vivenda de aluguer», comenta. Ademais, sostén que, cun repoboamento do rural, a vivenda será máis asumíbel nas cidades «por oferta e demanda».
O programa busca atraer xente interesada sen un vencello temporal longo, se a experiencia non é do seu agrado, pero coa esperanza de que queiran quedar nun municipio no que, hai 70 anos, vivían máis de 3.000 persoas polas 520 de agora, malia os cinco anos seguidos de crecemento poboacional. Este sistema tamén busca un novo modelo de ruralidade atractivo e compatíbel cos nómades dixitais.
Outro beneficio, di o alcalde, é a súa sustentabilidade económica, cun retorno do investimento proxectado en 10 anos. O seu comezo está proxectado «si ou si», para comezos do ano 2026, estando todo o curso vindeiro en formato de proba. A administración riesa está a intentar conseguir acceso ao Fondo Social Europeo para mercar casas, restauralas e engadilas ao proxecto; «vimos aquí a sementar», explica Pérez Blecua. Tamén se busca o apoio da Xunta para testalo noutros pobos.
San Xoán de Río Forma parte do programa EU Local Councillors, unha iniciativa conxunta da Comisión Europea e o Comité Europeo das Rexións para achegar as políticas comunitarias ás entidades locais. Froito deste vencello comunitario, veciños rieses están a participar nun programa de mocidade no rural xunto a zonas de Italia, Croacia e Rumanía. Como froito desta colaboración, terá lugar o próximo agosto un «eurofestival» cos participantes dos catro países.