Todavía no está muy claro cómo será la inmersión de Ielyzaveta, Oleksandr, Ieva, Sofiia, Oleksandra, Bordan, Arina o Sviatoslav. El alcalde apuesta por la integración de los chavales en los centros educativos, para que hagan amigos en el recreo o en el comedor, pero cree que sería más útil que los ucranianos estuviesen todos juntos en una misma clase para dedicarse únicamente a aprender español y gallego. Y también espera que las administraciones ofrezcan clases de idiomas para los adultos. «Se non, teremos que facelo desde os concellos», apuntaba. Cuenta con varias personas voluntarias en caso de que sea preciso. No hay prisa, porque en Río han recibido a los nuevos vecinos sin marcarles una fecha en el calendario. «Poden estar aquí todo o tempo que precisen, e oxalá esas sementes que traen algúns dos que veñen do rural enraícen aquí, e oxalá tamén enraícen eles», remataba.