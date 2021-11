Lorenzo e dous amigos que se chaman Manuel, no centro de San Xoán de Río. M. Varela

A Iolanda Gomis pedíronlle converter en normal o que leva décadas sen selo. Foi contratada antes do verán para facerse cargo do servizo de normalización lingüística de Ares, o concello coa taxa máis baixa de galegofalantes xunto a Ferrol. Tamén xestiona os departamentos de Mugardos, Neda, Cabanas e Valdoviño, polo que cada día cambia de quendas para atendelos a todos. Só Mugardos tivo este servizo nalgún momento; no resto é comezar de cero. Pero Iolanda é todo ilusión: «O galego está de moda». A técnica enumera a artistas e grupos de música, creadores de contidos nas redes sociais, eventos e certames para reforzar os seus argumentos. Para ela, o cambio para o galego é agora ou nunca será. Recoñece estar nun dos lugares, senón o que máis, co peor escenario e contexto máis adverso, pero fía todo a ter o espazo no que lle dar acubillo a esa mudanza e a encaralo con optimismo. «Hai que aproveitar este contexto que temos de identidade cultural e querenza polo noso e transmitirllo ao resto», reivindica. Para a creación deses espazos organizou xa en Neda o Día do Orgullo Neofalante hai un mes —«foi un éxito!»— e promove a primeira ordenanza da lingua en Cabanas.

Un cliente xunto ao camareiro dun bar no paseo marítimo de Ares. Vítor Mejuto

Nunha terraza xunto á praia, a dous habituais do vermú no bar Avenida sorpréndelles o dato: só un 12 % dos veciños de Ares din falar sempre galego. «Aquí hay un poco de todo, se habla bastante gallego», responde un deles. «Igual no mucho», concede logo de facer unha pausa entre as conversas en castelán no resto de mesas. Os dous cumpren cun perfil que eles mesmos definen «bastante habitual»nesta vila pegada ao mar. Residiron e traballaron en Ferrol, un no sector náutico e o outro como empresario, e decidiron vivir a xubilación en Ares: «Es un paraíso, está la playa, no hay cuestas, ni adoquines, ni ruido...».Aparece co mandil e a bandexa Ricardo, que chegou de Portugal hai quince anos e domina o galego malia empregar no seu día a día o castelán. «Aquí fálase pouco galego, e noto que cada vez menos», recoñece o camareiro.

Ares. Falan sempre en galego o 12 % dos veciños

San Xoán de Río, onde ninguén sabe dun veciño que converse en castelán

Non hai tren nin autovía que pase preto de San Xoán de Río. Para chegar á vila hai que subir uns 700 metros dende o Sil por unha estreita pista que por veces asoma a un abismo cuberto por viñedos, castaños e piñeiros espallados polas faldras da montaña. De facelo dende A Pobra de Trives, cabeza da comarca, cómpre coller outra pista que discorre xunto a uns miliarios romanos e rubias galegas con sinos pendurados do pescozo. Todo é silencio arriba. Cada mes hai menos galegofalantes no concello onde máis galego se fala. Nos últimos corenta anos perdeu o 81 % da súa poboación. Hoxe quedan 506 veciños nas súas nove parroquias, só 9 por quilómetro cadrado. Antes do almorzo, ninguén camiña por O Campo, onde están o centro de saúde e a Casa do Concello, con alcalde popular de 36 anos —afiliouse en agosto do 2020— e pasado independentista.