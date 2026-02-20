El monasterio budista de Galicia renacerá este verano de sus cenizas

1/7 El lama Gueshe Tenzing Taming y tres de las monjas budistas en el interior del centro en obras SANTI M. AMIL 2/7 La parte más compleja de la obra fue reconstruir la cubierta SANTI M. AMIL 3/7 La monja Tenzing Palmo, arquitecta de formación, estuvo a pie de obra este año y medio SANTI M. AMIL 4/7 Del monasterio tan solo quedaron los muros de piedra después del incendio SANTI M. AMIL 5/7 El monasterio se inició en el 2009 tras reconstruir una antigua casa de aldea SANTI M. AMIL 6/7 Exterior del monasterio, que se rehabilitó con el mismo proyecto que la primera vez para tener la misma distribución SANTI M. AMIL 7/7 El centro se encuentra en un entorno natural con amplios paseos SANTI M. AMIL

La monja budista Tenzing Ngeyung dice que parece que viven una «zona catastrófica». Rodeadas de material, polvo, máquinas y ruido. Ese ajetreo de obras no esconde ni altera el refugio de paz que el lama Gueshe Tenzing Tamding encontró en la aldea de Ventoselo, en el concello ourensano de San Amaro. Y queda poco para que pueda volver a sentirse en toda su plenitud. Hace dos años, un incendio destrozó por completo el monasterio budista Chu Sup Tsang. La comunidad no dudó en volver a reconstruirlo de cero y ya tienen fecha de reapertura: el 31 de julio será la reinauguración.

El fuego del 27 de febrero del 2024 tan solo dejó en pie las paredes del monasterio. Aquellas que ya habían sido objeto de una profunda rehabilitación, cuando el tibetano Gueshe Tenzing transformó en el 2009 una antigua casa de aldea en un monasterio. Al llegar a Ventoselo sintió que su energía y su tranquilidad eran las necesarias para establecer allí el centro. Por eso casi desde el mismo momento en el que veían cómo las llamas se llevaban por delante el edificio, ya aceptaban que tendrían que reconstruirlo de nuevo. «Aquí temos paz e ao mesmo tempo estamos ben conectados, de forma práctica, para que veña xente de todo o mundo», explica la monja.

La obra para levantar el monasterio no fue sencilla. Los seis primeros meses fueron solo de demolición y valoración de los daños, para después pasar a las visitas técnicas. La reconstrucción empezó hace un año y medio y «va moi avanzada», como celebra Tenzing Ngeyung. El proyecto es exactamente el mismo que en la primera rehabilitación, con mejoras a nivel estructural. Tendrá la misma distribución porque así la facilitaba el propio edificio: en la planta de arriba están las habitaciones colectivas donde se aloja la gente de los retiros y los dormitorios de los lamas; en la inferior, las estancias de las monjas, el comedor y sala de estudio y la cocina.

En el centro de San Amaro viven seis monjas y otros tres lamas que «van e veñen». Aunque suelen rotar entre sedes, para algunas es su sitio y están pendientes de volver cuando reabra. En estos dos años algunos miembros de China, Tíbet o Malasia se repartieron por otros centros de España. «Esperamos vernos todos de novo», apunta Tenzing Ngeyung. En su caso y en el de Tenzing Palmo, la otra monja gallega y arquitecta de formación, no se movieron y estuvieron a pie de obra. «Mi compañera estivo máis presente nos traballos fisicamente e eu todo o que ten que ver co papeleo, seguros, toma de decisións...», explica.

Enseñanza online

En los seis primeros meses fue imposible retomar cualquier actividad del monasterio porque estaban absorbidas en «encamiñar todo de novo». Además, al incendio se sumó la ausencia del lama Gueshe Tenzing Tamding, que se encontraba realizando un retiro privado en el que estuvo cinco años. Acaba de regresar a San Amaro. Para las personas que practican el budismo es muy importante el vínculo con su guía espiritual: «Estábamos esperando con certa ansia o seu regreso». Siguiendo su instrucción, fueron recuperando igualmente sus tareas. Cuando empezó la reconstrucción volvieron a visitar centros por España y retomaron las enseñanzas por videollamada, algo que instauraron en la pandemia.

Hace años que el monasterio budista no ejerce su actividad con normalidad, desde antes del covid, pero ya cuentan los días para regresar. Están preparando todo para que el 31 de julio sea la jornada de reapertura y en agosto poder celebrar el primer gran retiro. Ese primer día será un acto abierto para agradecer a todos los que hicieron posible el renacer del centro. Recaudaron unos 300.000 euros en donativos —y todavía siguen recolectando—, tanto de practicantes budistas habituales, como simpatizantes, gente de la zona o que «entende o significado e a importancia de ter un centro así en Galicia». Agradecen desde las grandes aportaciones hasta los que dieron céntimos. También tienen muy presente a los equipos de bomberos que participaron en la extinción del incendio y a los vecinos que los ayudaron. «Están todos convidados», afirma la monja. Además, ya tienen una larga lista de interesados en volver a acudir al monasterio en cuanto se pueda.

Donde no paró la actividad budista fue en el interior de cada miembro de la comunidad. El fuego fue una «gran práctica» de su principio de impermanencia, de no aferrarse a lo material. «Foi unha demostración máis da natureza impermanente desta vida, das cousas e da nosa existencia», explica la gallega. Aun así, hubo momentos en los que la reconstrucción se les hizo larga. Pero no tienen ningún problema con haber perdido todos los objetos que albergaba el edificio. No le dan importancia a las pocas pertenencias que tenían las monjas en sus habitaciones ni tampoco al material perdido que llegó desde la India o desde el Tíbet, y que ya están en proceso de recuperar. Hace unos seis meses que comenzaron a reimprimir los títulos que tenían publicados para dotar de nuevo a su tienda. «É moito traballo pero transcribimos as ensinanzas que se dan na gompa —sala de meditación— desde os últimos 15 anos», cuenta. Como les transmitió su lama: «El pasado es pasado».