Los alcaldes de Ribadavia y Carballeda de Avia aseguran que la fusión no restará servicios

Luis Milia y César Fernández, alcaldes de Carballeda de Avia y de Ribadavia, en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron este jueves. SANTI M. AMIL

Los alcaldes de Ribadavia, César Fernández (PP), y de Carballeda de Avia, Luis Milia (PSOE), comparecieron juntos ayer en rueda de prensa para informar sobre los avances en su propuesta de fusionar ambos municipios de la comarca ourensana de O Ribeiro. La plataforma vecinal que se opone a esa medida rechazó una reunión con los regidores y estos explicaron los beneficios que la misma podría tener para los dos concellos.

«Os servizos cada vez son máis caros con respecto a outros anos, porque soben os carburantes, os salarios... E os ingresos cada vez van a menos», razonó Milia. «Unir dous concellos significa multiplicar forzas, multiplicar recursos. Non é a suma directa dos dous concellos, senón que ten un efecto multiplicador», señaló, por su parte, Fernández. Ambos destacaron que el nuevo ayuntamiento superaría los 6.000 habitantes y, de ese modo, podría acceder a una mayor financiación pública, además de a los fondos específicos de la Xunta para las fusiones municipales.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Así fue la rueda de prensa de los alcaldes de Ribadavia y Carballeda de Avia SANTI M. AMIL

Los regidores de Ribadavia y Carballeda de Avia explicaron, además, que se trataría de una simple unión administrativa, de modo que los nombres de los lugares no cambiarían. Aseguraron también que no se perderían servicios en ninguno de los dos municipios, que mantendrían sus colegios o centros de salud tras la fusión. Así se lo han garantizado los responsables de las diferentes consellerías de la Xunta, afirmaron.