La posible fusión de Ribadavia y Carballeda de Avia abre el debate entre sus vecinos: «Boa idea non é»
OURENSE / LA VOZ
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La propuesta para unir ambos concellos ourensanos divide a sus habitantes, que ya se posicionan ante la iniciativa: «Todo esto es un negocio, nada más»18 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Algunos vecinos de Carballeda de Avia (Ourense, 1.172 habitantes) se levantaron este viernes con la noticia de que su concello podría anexionarse al de Ribadavia —capital de la comarca de O Ribeiro, 4.917 habitantes—, situado