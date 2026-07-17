La posible fusión de Ribadavia y Carballeda de Avia abre el debate entre sus vecinos: «Boa idea non é»

Miguel Cebrián Gómez
Miguel Cebrián OURENSE / LA VOZ

RIBADAVIA · Exclusivo suscriptores

Un vecino de Ribadavia espera un café junto a un cartel de las fiestas de Carballeda de Avia.
Un vecino de Ribadavia espera un café junto a un cartel de las fiestas de Carballeda de Avia. Alejandro Camba

La propuesta para unir ambos concellos ourensanos divide a sus habitantes, que ya se posicionan ante la iniciativa: «Todo esto es un negocio, nada más»

18 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Algunos vecinos de Carballeda de Avia (Ourense, 1.172 habitantes) se levantaron este viernes con la noticia de que su concello podría anexionarse al de Ribadavia —capital de la comarca de O Ribeiro, 4.917 habitantes—, situado

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