«Non podemos dar horarios definitivos nin facer previsións máis alá do día a día, xa que a recuperación do depósito, a pesar deste traballo, é máis lenta do que nos gustaría. Son diferentes os factores que repercuten negativamente, como a meteoroloxía. Había previsión de choivas e, como sabedes, apenas se produciron», explican desde el Concello.

Lo que sí marcha de forma positiva son los trabajos de urgencia para acometer las obras de la captación temporal en el río Avia. Se empezó a desbrozar la zona y a hacer aperturas de las zanjas por donde pasará la red. Esta semana el Concello recibió el material necesario para dar comienzo al proyecto: tuberías y bombas de impulsión llegadas desde diferentes zonas de España. También se duplicó el número de personal especializado para iniciar su colocación en el menor tiempo posible. Solo cuando terminen los trabajos y se acceda al Avia será posible revertir la situación en Ribadavia porque el río Maquiáns ya es pasado.