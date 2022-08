Santi M. Amil

La situación del concello ourensano de Ribadavia es crítica. El pasado viernes se tomó la medida de cortar el agua por la noche, pero no ha sido suficiente. El río Maquiás, de donde toma el municipio el recurso hídrico para la traída municipal, está completamente seco debido a la falta de lluvias. Y al depósito de Franqueirán no llega agua. Las previsiones de la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, eran ir recuperando poco a poco el caudal con los cortes puntuales, pero por el Maquiás ya no corre ni un hilo de agua.

Este domingo en el área recreativa de A Veronza, cerca de donde llega el regato al río Avia, ya se podían ver peces muertos en zonas donde se puede cruzar a pie sin mojarse. No solo eso, el Concello no ha sido capaz de revertir la situación y los vecinos de algunas calles de la villa y de parroquias, como Francelos, no tuvieron servicio durante 24 horas, por falta de agua y de presión en la red. Como medida de emergencia, se ha repartido agua embotellada entre los afectados.

Los cortes están perjudicando gravemente a los comerciantes, sobre todo a los hosteleros. Los negocios de algunas calles valoran cerrar sus puertas. «No podemos servir un café, limpiar la vajilla o el baño», señalaba esta semana el dueño de un restaurante del centro de la villa. Ante este panorama, el grupo de gobierno (PSOE y Ribeiro en Común) decidió cerrar la piscina municipal y solicitar una captación temporal y transitoria en el río Avia, que hoy se presentará a la CHMS. Además, alerta a los vecinos de que controlará dónde se realiza un uso indebido del agua, al detectar lugares de demanda que no se corresponden con las altas en el servicio. La oposición (PP y BNG) han solicitado una reunión urgente de la junta de portavoces para abordar un problema que, a todas vistas, se alargará en el tiempo.