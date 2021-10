Dos vecinos de Ribadavia fallecen en un accidente en Portugal

Santi M. Amil

Dos ourensanos de 65 y 70 años fallecieron el pasado miércoles en Viana do Castelo, Portugal, en un accidente de tráfico. Esperanza y Vicente eran vecinos de Prexigueiro, en Ribadavia, y habían salido ese miércoles de su vivienda para pasar el día en la feria de Melgaço. Según recoge el diario Observador, el siniestro tuvo lugar tras colisionar dos vehículos en la carretera nacional 202, en Monção, también en el distrito de Viana do Castelo, concretamente en el lugar de Valinha, en la unión de las parroquias de Messegães, Valadares y Sá. El conductor del segundo coche era un hombre de 80 años que resultó herido grave y fue trasladado en helicóptero al Hospital de Viana do Castelo, con politraumatismos.

Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida del matrimonio, que falleció en el acto. El accidente sucedió en una rotonda. El coche volcó y luego comenzó a arder, según explicó uno de sus familiares, que todavía este viernes desconocía más detalles del siniestro y de la repatriación de los cuerpos. Los cadáveres continuaban en Viana do Castelo a la espera de autopsia.

El accidente sucedió alrededor de las 11.30 (hora española) y la carretera tuvo que ser cortada al tráfico durante buena parte del miércoles, hasta que se limpió de restos de los vehículos.