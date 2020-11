La Xunta busca asintomáticos entre los vecinos de 30 a 65 años de Ribadavia

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

ourense / la voz 14/11/2020 20:53 h

La evolución epidemiológica preocupa especialmente en Ribadavia. Allí, según los datos facilitados por el Sergas este sábado, hay 62 casos activos de coronavirus. Para tratar de frenar la cadena de contagios, las autoridades sanitarias ordenaron este fin de semana un cribado aleatorio. Se buscan asintomáticos de 30 a 65 años.

Ese fue el criterio de selección de los 613 vecinos de la localidad que fueron convocados este sábado en el colegio Alameda para someterse a una prueba. El gobierno autonómico tomó medidas en la capital de O Ribeiro tras constatar que tiene una tasa de más de 700 casos por cada cien mil habitantes. El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública que recomendaba aplicar más restricciones en Ribadavia ya destacaba «o feito de que o grupo en que se recollen as taxas máis altas é o de xente nova, en que a infección pode ser asintomática ou pauciasintomática, favorecendo deste xeito a transmisión».

Por ese motivo es por el que los seleccionados para el cribado tienen entre 30 y 65 años. Los 613 convocados fueron recibidos en el colegio Alameda por un equipo formado por cuatro enfermeras y siete técnicos en cuidados auxiliares de enfermería así como tres profesionales para organizar la llegada de los vecinos. Los participantes -a los que se convocó vía SMS en las jornadas previas- fueron citados de forma escalonada y seguían un circuito delimitado con la entrada y la salida diferenciadas para evitar aglomeraciones y garantizar las medidas de prevención.

«Siguiendo las recomendaciones del comité de expertos y viendo también la evolución epidemiológica del coronavirus se ha puesto como criterio de selección la edad entre los 30 y los 65 años. En ese grupo es donde se está detectando una mayor incidencia de casos», explica Miriam Vázquez, una de las enfermeras que estaba al frente del dispositivo. «Estos cribados son distintos a los que se hacen en contactos o en sospechosos. Son cribados de población asintomática, teóricamente sana. La idea es esa detectar personas positivas sin síntomas para así cortar la cadena de contagios», añade.

Los participantes que asistieron a la convocatoria se sometieron a una prueba PCR y recibirán los resultados en los próximos días (los negativos, por mensaje telefónico, y los positivos, a través de personal sanitario). La técnica es compleja, como explica Vázquez, pero los trabajadores tiene sobrada experiencia: «El personal que va ya lleva desde marzo recogiendo PCR y está ya muy entrenado tanto en la recogida como en el traslado de la muestra».

Miriam Vázquez indica que la respuesta de las personas seleccionadas está siendo «muy buena» y que en torno al 90 % de los convocados acuden a la llamada en este tipo de cribados. Julio, un vecino de Ribadavia de 44 años, es uno de los que sí asistió este sábado. Fue el único que recibió la llamada de su casa, donde convive con su mujer y sus dos hijas: «Unha vez que te chaman, está ben, aínda que eu xa fixera unha pola privada hai un par de semanas porque me preocupaba un posible contacto cun positivo».

«Estaba moi ben organizado, sen aglomeracións, entrabas por un lado e saias por outro. E foi todo moi rápido. Agora a esperar dous ou tres días para que manden o resultado ó móbil e xa me dixeron que en caso de non recibilo me poña en contacto co meu médico», explica. Sobre las nuevas restricciones de Ribadavia, se resigna a cumplirlas, con la mirada ya puesta en diciembre: «Para a hostalería é unha faena e eu, polo que vexo, penso que nos bares non se debeu contaxiar ningún veciño porque nos que eu frecuento respectan todas as normas».

Este domingo, en Xinzo

Además de en Ribadavia, la evolución de la pandemia preocupa también especialmente en Xinzo, donde este domingo se informó de 73 casos activos. Allí también se ha programado un cribado aleatorio con la misma población como objetivo, es decir, la que se sitúa entre los 30 y los 65 años. En el caso de la capital de A Limia, los seleccionados -1.040 vecinos- han sido convocados en el polideportivo de la localidad. Las autoridades sanitarias advierten que solo se les hará las pruebas a las personas que fueron previamente citadas.