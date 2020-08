Ribeiro en Común recuerda que el pleno ribadaviense aprobó ejecutar la garantía de la obra de O Xestal

0

OURENSE 05/08/2020 14:13 h

El grupo municipal de Ribeiro en Común en el Concello de Ribadavia recordó que el pleno había aprobado la ejecución de la garantía de la obra irregular de O Xestal, por lo que reclaman que se deje de gastar dinero público en parches y se proceda a ejecutar el citado acuerdo en una obra defectuosa que perjudica de modo grave los intereses vecinales.

«Alcaldía e Deputación deben cumprir a moción aprobada para executar a garantía desta obra cofinanciada que superou os 350.000 euros e cuxo campo atopase en mal estado a pesar de ter menos de un ano», aseguran desde Ribeiro en Común, que también añade «nestes días está transcorrendo con enorme éxito un campus de fútbol base grazas ao mérito, valentía e bo facer do club organizador. Unha pena que non poidan dispoñer dun terreo de xogo en boas condicións, un feito que non empañará este fantástico evento».

El grupo municipal concluye que seguirá exigiendo que se resuelva esta situación para que lo antes posible Ribadavia y su fútbol base pueda tener un terreno de juego en las condiciones que sus niños merecen.