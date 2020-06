A MIT de Ribadavia celebrarase do 17 ao 27 de xullo

0

La Voz de Galicia

07/06/2020 05:00 h

Estaba pendente de que se confirmase a súa celebración ou se, finalmente, se optaba pola suspensión da edición del 2020. Haberá Mostra e será nas datas de costume: na segunda quincena de xullo. A MIT celebrarase do 17 ao 27 de xullo e será unha edición especial: «Moito máis centrada no teatro do Estado español, especialmente no galego, a través de estreas, coproducións e residencias artísticas. Tamén recollerá actividades relacionadas con diversos ámbitos do sector escénico, co mellor dos ánimos e con todo esforzo do equipo da MIT para axudar tamén á recuperación social e cultural que o país necesita». Ribadavia apostará por se converter no motor que dará aire a un sector cultural xa de por si feble, pero tamén será un aliciente para a economía, o turismo e comercio da comarca do Ribeiro.

As características do auditorio do Castelo de Ribadavia, un escenario ao aire libre, facilitarán a aplicación das medidas sanitarias que se esixan nese momento e o benestar do público, ademais de reforzar as actividades nas prazas e o programa SputMIT «con actividades no ámbito natural e por toda a fermosa paisaxe do Concello».

No caso de Ruadavia o programa estará reforzado igualmente e a parte internacional queda reducida á mínima expresión este ano por motivo da pandemia -segundo se sinala dende a organización-, pero a MIT «seguirá conectada e traballando xa de cara ao futuro con proxectos tamén cara o exterior para seguir sendo a principal plataforma de proxección internacional do teatro galego».

A organización da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia dará a coñecer a programación nas vindeiras semanas.