Cuando tus compañeras de piso son una legión de cucarachas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 29/05/2020 15:57 h

Ruth Álvarez-Valeiras García no puede más. Harta de no ser escuchada y de ver como sus reclamaciones se pierden en los vericuetos de los despachos administrativos, ha decidido denunciar su caso y emprender todas las acciones legales necesarias para poner fin a la situación que padece y que está condicionando su día a día.

Esta vecina de Ribadavia lleva años denunciando que el edificio donde vive se ha ido convirtiendo en pasto de las cucarachas y ha puesto en todo momento el foco en lo que considera que es el origen del problema: las instalaciones de la vinoteca que está en el bajo de la casa. Ruth Álvarez-Valeiras García vive en el segundo piso del número 6 de la Praza Maior de Ribadavia y durante todos estos años ha denunciado los abusos cometidos por la Vinoteca existente en el bajo. «No podíamos entrar a casa porque nos ponían las meses delante de la puerta, hasta las tantas de la madrugada se daban portazos y no se respetaba el descanso, se hicieron perforaciones en la fachada sin permiso -la zona histórica está protegida por Patrimonio-, se instalaron leds en el soportal y aquí, a un par de metros del Concello y del Juzgado, se trapicheaba».

Luego llegaron otros problemas: las cucarachas. La vecina de la Praza Maior de Ribadavia tiene claro cual es el origen de su calvario y está en la decisión de montar una cocina industrial en el primer piso del edificio. Llegó la comida y con ella las cucarachas. Desde el año 2017 Ruth Álvarez-Valeiras García ha presentado más de treinta escritos ante el Concello de Ribadavia y Sanidade. Para nada. «Con el anterior gobierno municipal -se refiere al mandato del PSOE- siempre dieron la callada por respuesta y no me hicieron ni caso. Ahora no mucho, pero por lo menos sí que se me ha confirmado que las instalaciones del primer piso, la cocina industrial y todo el almacén de bombonas que tiene ahí, son ilegales porque se hicieron sin contar con permiso». Desde el Concello se asegura que requirió a la empresa para que procediese a legalizar la situación y se señala que la vinoteca está cerrada desde diciembre. Una firma contratada por la vecina mató «más de 300 cucarachas entre el 9 y el 18 de mayo». Este jueves se volvió a abrir la casa, tras aplicar un veneno más fuerte, y ahora se reclamará notarialmente a las administraciones para que actúen. Ella se ha trasladado a la casa de un familiar.