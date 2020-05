Medio Ambiente estudará a delimitación da área Rexurbe de Ribadavia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

15/05/2020 15:08 h

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda analizará a delimitación da área Rexurbe que o Concello de Ribadavia quere desenvolver na capital do Ribeiro. O goberno municipal xa anunciou hai uns meses a súa intención de solicitar a declaración de zona Rexurbe, seguindo o modelo que ata o de agora só se puxo en marcha en Modoñedo. O estado de alarma e as medidas de prevención contra o coronavirus dilataron a tramitación, aínda que este xoves anunciouse por parte da Xunta de Galicia que se estaba a analizar a demanda presentada polo Concello de Ribadavia. O modelo Rexurbe está recollido na primeira Lei de rehabilitación de Galicia e a inclusión no programa permitirá desenvolver proxectos de rehabilitación e mesmo promover a oferta de adquisición de inmobles. Ribadavia xa conta cunha Área de Rehabilitación Integral.

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, mantivo unha videoconferencia co alcalde de Ribadavia, César Manuel Fernández Gil, na que lle adiantou que o Instituto Galego de Vivenda e Solo procederá agora coa súa análise da proposta presentada para, de non ter que introducir cambios nin modificacións, que o Concello poida presentar a solicitude oficial, co fin de que o Consello da Xunta proceda asúa aprobación definitiva no mes xuño.