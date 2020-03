0

La Voz de Galicia Maite Rodríguez

ourense 30/03/2020 05:00 h

La presencia de tractores utilizados para desinfectar las calles de los pueblos y zonas rurales de los municipios ourensanos es cada vez más habitual. Agricultores, patateros,viticultores y particulares que tienen aperos de labranza se están sumando a la petición que hacen los Concellos para colaborar en la limpieza de los núcleos de la provincia. La Unidad Militar de Emergencias (UME) realiza esta labor profesionalmente pero no puede llegar a todos los puntos y la utilización de tractores con pulverizador permite esparcir de forma rápida también el hipoclorito de sodio, la solución de lejía con agua que se utiliza como desinfectante.

Milo Rivas, un viticultor de O Ribeiro, ya comenzó a colaborar en Ribadavia y explica cómo surgió la iniciativa: «Nós xuntamonos e dixémosllo ao Concello, para poñer as sulfatadoras para desinfectar.O mércores quedamos cuatro tractores e fixemos un barrido por Ventosela, Sampaio, o casco vello de Ribadavia, A Foz; o xoves, Francelos, Franqueirán e o resto do concello. Vamos ata que nos dé o corpo. A intención é volver pasar esta semana, cando nos diga Protección Civil». Rivas apunta que vieron la iniciativa de tractoristas de A Limia y decidieron sumarse en su zona. Explica que el tractor es un medio adecuado para adentrarse en calles estrechas: «Os tractores pequenos métense en calquera recuncho, chegamos a calliñas onde non chega ninguén», y los grandes permiten abarcar una amplia zona y desinfectar más rápido. «Ao ter atomizaror expande o produto desinfectante a catro metros, desde unhaaltura de 1,80 metros ata o chan. Foi o que nos mandou o de Protección Civil: botar a unha altura onde a xente pode poñer unha man».

Milo Rivas que trabaja para Viña Costeira apunta que la coopertiva puso a disposición de este servicio la maquinaria con la que cuenta. Y la gente de los pueblos, cuando los ve pasar, les aplaude y agradece el trabajo, afirma el viticultor.

En Bande, José Manuel Vázquez, trabajador municipal, colaboró cediendo una sulfatadora que ya se está utilizando para pulverizar con el tractor del Concello todas las calles de la villa. Un tractor y una fumigadora se dedican a desinfectar contenedores y zonas de acceso a los locales de servicio público o de comercio que permanecen abiertos. Es una labor que se realiza todos los días, indica.

Y en Celanova, el Concello también puso en marcha una iniciativa similar. Por ahora, empezaron con tres tractores, incluido el del alcalde, Antonio Puga, para llegar a las aldeas del municipio.