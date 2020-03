Ribeiro en Común demanda que se reactive en patronato termal de Prexigueiro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

09/03/2020 05:00 h

El grupo Ribeiro en Común ha denunciado que el alcalde de Ribadavia está bloqueando el funcionamiento del patronato termal de Prexigiueiro y no se actúa en la zona a pesar de que se hace necesario y urgente acometer diferentes proyectos. Desde la formación que lidera Brais Fidalgo se recuerda que el regidor municipal, César Fernández Gil, solo convocó a comienzos del actual mandato al patronato y desde entonces «ignora todas as peticiones realizadas».ReC insta al regidor de la capital de O Ribeiro a acometer las actuaciones pendientes y recuerda que es necesaria la «reconstrución urxente dunha vía de acceso principal a Prexigueiro» y realizar la reforma «da parte exterior das termas públicas, tal e como figura no contrato de explotación das termas a cargo da empresa concesionaria, e que o actual Alcalde tamén se nega a cumprir». Ribeiro en Común reconoce que la colaboración entre la empresa concesionaria y el Concello es necesaria para potenciar la zona, pero recuerda que las actuaciones deben aprobarse en el patronato, a cuyos miembros el alcalde no convoca.