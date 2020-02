El cierre o traslado del colegio de la alameda tensa el pleno de Ribadavia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 28/02/2020 22:35 h

El pleno de Ribadavia se reunió para aprobar una modificación del presupuesto del año 2019 con la que hacer frente a la aportación de 23.799 euros que le corresponden al Concello dentro del porcentaje del 20 % que tiene que asumir para cofinanciar la subvención del IDAE para renovación energética en las localidades de Francelos y San Cristovo.

El resto fueron mociones de la oposición. Salieron adelante, algunas por unanimidad y otras por mayoría con abstención del PP. Entre ellas, la del PSOE de instar a la Xunta a que no recorte el plan Marco. El debate más intenso fue el relativo a la educación, en particular sobre la continuidad o cierre del colegio de la alameda. Según el PP, no es un problema de ratio de alumnos o profesores, sino que la dirección del centro planteó el traslado si hay consenso de la comunidad educativa. La oposición manifestó su rechazo al cierre y traslado al colego de abajo.