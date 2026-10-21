PP y BNG se alían en Rairiz de Veiga para una moción de censura a la alcaldesa

Asunción Morgade S. P.

La alcaldesa del concello ourensano de Rairiz de Veiga (1.154 habitantes), Asunción Morgade, se someterá a una moción de censura en un pleno convocado para el 4 de noviembre. La regidora se presentó bajo las siglas del PSOE en las últimas elecciones, si bien fue alcaldesa del Partido Popular desde el 2015 hasta el 2023. Gobernaba en minoría —con cuatro de nueve concejales— desde que el teniente de alcalde Daniel González Ferreiro fue cesado en septiembre del 2025. Pasó a ser concejal no adscrito y es uno de los cinco ediles de la oposición, con dos del Partido Popular y otros dos del BNG, que formulan la moción de censura. Los firmantes justifican su pretensión en que existe «unha nova maioría política no seo da corporación municipal de Rairiz de Veiga». Alegan que, pese a sus diferentes sensibilidades y posiciones políticas, coinciden en la «necesidade» de abrir una nueva etapa en el gobierno municipal. Proponen como candidato alternativo a la alcaldía al que fue cabeza de lista por el PP, Camilo Fernández Freire.

Las desavenencias con los populares en el 2023 llevaron a la alcaldesa de Rairiz de Veiga, Josefa Asunción Morgade Rúa, a cambiar de bando político. Había llegado al poder local en el 2015, tomando el relevo de Xaquín Rodríguez —un ex del BNG que se pasó al PP— después de que este tuviera que dimitir tras una sentencia firme por prevaricación. En las elecciones del 2019, Morgade obtuvo mayoría con el Partido Popular con cinco concejales, pero para los comicios locales del 2023 la formación decidió no contar con ella como cabeza de lista. Asunción Morgade buscó acomodo en las siglas del PSOE, como independiente, un mes antes de las votaciones. Consiguió cinco actas.

La alcaldesa trasladó su «absoluta incredulidade e rexeitamento» a lo que considera una «manobra inaudita e vergoñenta» y afirma que el pacto es fruto de la «evidente vinganza persoal» del concejal díscolo, Daniel González, que relaciona con un puesto de trabajo de su hermano en el Concello. La presentación de la moción de censura ha sido desautorizada por la dirección del Bloque Nacionalista Galego. El Consello Comarcal Arnoia A Limia se desvincula de este movimiento y exige a sus dos concejales que retiren sus firmas. «A iniciativa foi promovida á marxe da organización», afirman los nacionalistas.