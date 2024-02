El fortín del PP, en Quintela de Leirado: solo dejó escapar el 10 % de los votos

Vecinos de Quintela de Leirado, echando una partida de cartas en el bar del pueblo, y a su lado el alcalde del PP, José Antonio Pérez Cortés. TERESA CELA

Un cartel azul con el logotipo del PP está tendido en el suelo, al lado del bar del pueblo de Leirado. Una tormenta con fuerte viento lo derribó hace unos días. No fue un mal augurio, porque el Partido Popular volvió a arrasar en las elecciones autonómicas en este municipio ourensano de 607 habitantes con más del 90% de los votos (316).

En las pasadas municipales de mayo, la corporación quedó monocolor, azul, sin oposición. José Antonio Pérez Cortés es el alcalde al que llevan dando el bastón de mando desde que se instauró la democracia. En el bar, cuatro vecinos comienzan a montar una partida de cartas. Uno de ellos reconoce: «Aquí somos case todos do PP. Estamos contentos co resultado». «Foi pena que non fora o 98%», dice otro con sorna.

Comentan que el PSOE no se esperaba esa derrota. El alcalde dice que lo atisbó cuando unos vecinos, votantes socialistas en los comicios no municipales, le pidieron que les dejase papeletas populares en el buzón. Pérez Cortés señala que aumentaron 24 votos desde las generales. Apunta tres factores: los sufragios de los descendientes de emigrantes, llegados de Venezuela o Cuba, su campaña puerta a puerta, y el enfado de votantes socialistas con las políticas de Madrid. La Xunta les dio varias obras en los últimos años en varios pueblos.Agradece el enlace con el parlamentario de la comarca, Luis Ferro, que fue al único político que los vecinos dicen que vieron por Quintela de Leirado durante la campaña.

Al lado de una de esas obras, la de «humanización» del entorno de la iglesia, que costó más de 400.000 euros, una vecina critica el pavimento de hormigón, que se hayan soterrado las aguas de riego y la disposición de los bancos de hierro:«Esto es vergonzoso.Una porquería». Sobre el rotundo apoyo al PP en el municipio, otro vecino apunta a la influencia del alcalde y la ausencia de oposición, además de que la población es muy mayor.

Obra de humanización del entorno de la iglesia de San Pedro de Leirado, que adjudicó la Xunta. TERESA CELA

La pérdida de población es un gran problema desde la segunda década del siglo,paliada en los últimos tiempos por la llegada de extranjeros o descendientes de emigrantes. «Esto está desapareciendo. Me gustaría que hubiese población y que la gente trabajase. La juventud es maravillosa, pero tiene que trabajar, no tener solo una paga o ser autónomos en casa de los padres. La Administración va descaminada», sostiene su interlocutora, de 82 años. «Non me gusta saír a palestra, pero si desabafar», se excusa, para no dar su nombre.