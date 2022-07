La traída del Concello apenas llega a cuatro de las nueve parroquias. Históricamente, los vecinos se han asociado para comprar derechos de manantiales y construir ellos mismos su red de agua hasta las viviendas. Por eso buena parte de los residentes respondían ante el asustadizo bando de 36 horas sin agua que eso no iba con ellos, que tenían una traída vecinal y otra particular. Es el caso de María Núñez, vecina de Insua. «Hai moi poucos que non teñan varias traídas, eu teño dúas, aquí o a do Concello non chega», explicó. En el bar Navedo, en Viñas, acusan problemas de agua desde hace semanas. «Ahora la cortan, pero llevamos muchos días que va y viene, hoy no hemos podido cocinar», explicaban desde el local.

No son muchas, pero hay casas que están rendidas a la infraestructura municipal. En Souto, algunos vecinos se han marchado a segundas residencias o casas de familiares en otros concellos ante el apocalipsis acuífero anunciado en un bando. «32 horas no es de recibo, que corten de noche varias horas, pero esto es una exageración». Lo dice Mónica Souto, vecina de Souto, que ha prevenido la situación llenando agua en todo cubo o recipiente que tenía en su casa. Tiene tres niños pequeños y no va a sacrificar su higiene por lo que considera una circunstancia mal gestionada.