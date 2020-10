Mofa e Befa agrupa sus grandes éxitos del humor en Ártika

0

04/10/2020 05:25 h

La Sala Ártika finaliza hoy el primer Festival Comediártiko con la compañía Mofa e Befa de Producións Excéntricas, que presentan Dúas pedras no camiño, título genérico para una antología de piezas míticas que se mantienen en la memoria del público: «Aquela obra que viche coa tua nai, agora podes levar ao teu neto», dicen añadiendo que «ao longo da xira poden mudar algunha das pezas a requerimento do público ou dos contextos que aporte o lugar ou o tempo da representación». Pero algunos no son negociables. Por ejemplo, advierten que comenzará con el número titulado Os 33 reiseñores da Porqueira, prólogo ideal para cualquier evento y uno de los números más sutiles y celebrados del dúo. También habrá números culinarios y homenajes al circo y a personajes famosos.

Hoy • Domingo 20.00h. • Beiramar, 113 • Entrada 14 euros (en taquilla); 10 euros más gastos, en Internet •