Pasión por la fotografía y por Parada de Sil

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 27/08/2020 05:00 h

José Manuel Nóvoa nació en Vigo pero lleva toda su vida en Ourense, desde hace unos años concretamente en el Concello de Barbadás. Aunque su trabajo no tiene nada que ver, es un gran apasionado de la fotografía. «Es algo que me encanta, me relaja mucho. En ella he invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo», admite. Desde formarse en cursos y talleres, hasta perderse entre la más absoluta naturaleza ourensana buscando conseguir la mejor instantánea. Fue una compañera de trabajo, Amalia Gómez, la que le enseñó Parada de Sil. «Es de allí y cada año intentamos hacer una excursión al municipio para desconectar entre su belleza», explica.

Aprovecha para sacar fotos y más fotos, que desde hace unos diez años luego presenta al concurso Rosa Pons que organiza el Concello. Este año se ha hecho con el premio en la categoría de «Visións de Parada de Sil», es la tercera vez que lo gana pero esta le sabe un poco más especial: «Durante el confinamiento lo que más extrañé fue el contacto con la naturaleza y en cuanto pude, el castaño milenario de Entrambosríos fue una de mis primeras escapadas». Una fotografía otoñal de ese robusto ejemplar fue quien le dio el premio a José Manuel este año. Lo recogerá esta tarde en el municipio ourensano.