Diez positivos en colegios en Ourense y dos aulas cerradas en la capital y en Padrenda

La Voz de Galicia

Ourense 19/09/2020

Nueve colegios de la provincia de Ourense tienen casos activos de coronavirus en el centro. Y eso ha provocado que haya alumnos en cuarentena, por ser contactos estrechos de los niños contagiados, e incluso dos aulas cerradas. En esta situación están en el CPR Santo Ángel de la capital, donde hay dos casos activos; y en el CPI Padrenda-Crespos de Padrenda, con un aula en cuarentena tras el positivo de un alumno.

En el resto de colegios con casos activos hay un único positivo, y no ha habido que cerrar ningún aula. En esta situación Maristas, Franciscanas, Josefinas, Irmásn Vilar y Padre Feijoo Zorrelle en la capital; y el María Inmaculada en Verín. También hay un positivo en el Mestre Vide de Ourense, en este caso una cuidadora del comedor.

En algunos centros, como en Maristas o Franciscanas han iniciado las clases telemáticas para que los alumnos en aislamiento domiciliario (por tener coronavirus) y sus compañeros en cuarantena (por haber sido contactos estrechos) no pierdan el ritmo del curso mientras no puedan volver físicamente a las aulas. En el caso de Josefinas, no adoptaron esta medida porque se trata de alumnos de infantil, aunque tienen un plan previsto para que puedan seguir las clases desde casa si se registra algún positivo en primaria.