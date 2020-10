¿Como hemos llegado hasta aquí?

0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 08/10/2020 14:42 h

Desde el 2 de septiembre la ciudad de Ourense tiene restricciones por cómo se iban disparando los contagios, hasta llegar al confinamiento decretado el martes y que se aplica desde las doce de la noche. En la misma situación está Barbadás, que hasta hoy mismo no tenía ninguna medida restrictiva. Lo mismo sucede con las comarcas de O Ribeiro, O Carballiño y Allariz. Sí había restricciones en O Barco y Verín, pero ahora se endurecen. Todo se ha descontrolado en cuestión de días, aunque en cada zona se produce una casuística distinta.

barbadás

Indignación. El alcalde de Barbadás se posicionó de forma contundente tras la decisión de la Xunta de aplicar a su municipio las mismas restricciones que a Ourense. Según el comunicado emitido por Xosé Carlos Valcárcel, en el Concello están registrados «ao redor de 40 pacientes positivos por coronavirus» y la ratio está, muy de lejos, por debajo de las que se recomiendan para intervenir. El regidor municipal lamenta que no se hubiese adoptado antes la decisión de confinar a la ciudad y considera que equiparar las problemáticas de la capital provincial y Barbadás causa un grave perjuicio económico y social a este municipio. «Estamos valorando a posibilidade de recorrer estas restriccións ante a Xustiza porque se están limitando dereitos fundamentais e non ten ningún soporte de datos sanitarios», avanzó.

o barco

Todo empezó con una fiesta a un bebé. Hubo un brote familiar en septiembre -cuatro personas que cumplieron su aislamiento sin más incidencias-, después de meses bastante tranquilos en la capital valdeorresa tras la alta incidencia que dejó el coronavirus en la primera oleada, en especial en la residencia de mayores Nuestra Señora de Fátima. Hasta que hace dos semanas todo se desbarató. Una fiesta de bienvenida a un bebé, a la que acudieron cientos de personas, se convirtió en un foco de contagio del que han salido varios brotes, familiares y de origen social. Hay actualmente 10 brotes activos, de los que cuatro han seguido sumando casos y que llevaron a varias personas al hospital. Actualmente en O Barco hay más de 70 personas contagiadas (56 vinculadas con brotes).

o carballiño

Explosión en unos días. Los primeros casos de la segunda oleada llegaron de forma esporádica y no tuvieron mayor trascendencia: tres positivos por un encuentro social y dos trabajadores de fuera que pertenecían a una empresa subcontratada para un proyecto de Naturgy -lo que también llevó consigo el cierre temporal del restaurante-. Tras dichos episodios estivales se recuperó la situación y se volvió a una incidencia dentro de los parámetros normales. Hasta que hace unos días todo se trastocó por una fiesta. Por la información de la que se dispone en el Concello el origen del actual brote estuvo en una celebración en un bajo de la villa en la que participaron varias decenas de jóvenes. Algunos de los participantes procedían de Ourense, donde la incidencia del covid-19 está siendo particularmente importante. «A pasada semana comezaron a rexistrarse varios casos e a partir de aí foise incrementando día a día. Pola información que nos deron a orixe está nunha festa que se celebrou no pobo», según indicó el regidor, Francisco Fumega. En O Carballiño son 78 los positivos contabilizados. En el otro extremo de la situación se encuentra la reapertura de uno de los locales que había cerrado sus puertas como medida de prevención: tras el negativo de los trabajadores este jueves reabre sus puertas.

allariz

Bastante tranquilo hasta los últimos días. En el municipio de Allariz no ha habido brotes, aunque hay nueve casos activos, según el Concello, que protestó porque considera que, con estos datos epidemiológicos, Allariz tendría que tener el color verde en el Semáforo Covid y no el nivel dos de restricciones. En Paderne de Allariz y Xunqueira de Ambía sí ha habido algunos brotes de origen familiar.

Verín

Seguimiento. Tras entrar en restricciones hace dos semanas debido al importante incremento de casos (y también de hospitalizaciones), la villa no está registrando nuevos brotes de especial relevancia. Tiene algo más de medio centenar de casos activos. El hospital llegó a tener 14 personas ingresadas; y en el último mes han fallecido seis personas.

ribadavia

Pendiente de los datos. Suspendidas las actividades del ICC Week, el Concello espera conocer los pormenores del acuerdo de la Xunta para ver cómo actuar en el caso de los parques infantiles y de citas ya programadas, como el partido de balonmano a disputar este fin de semana.

Información elaborada por Maite Rodríguez, M. Cobas y X. M. R.

Félix Rubial: « Buscamos que 9 casos non pasen a 90, 10 no hospital e algún falecido»

Los alcaldes de Barbadás y Allariz no están de acuerdo con las restricciones impuestas por la Xunta para sus ayuntamientos. La regidora alaricana, Cristina Rodríguez, apela a los 9 casos activos, una cifra que considera que no debería llevar aparejadas las medidas anunciadas. El gerente de la EOXI, Félix Rubial, dice que no es una cuestión de cifras.

«Hai concellos con 0 casos, pero que están na zona perimetral á cidade, que teñen restricións porque o que non queríamos era correr ningún risco», explica. Sabedor de que hay colectivos afectados (fundamentalmente el sector de la hostelería y la restauración), remarca que «debe prevalecer a saúde pública», y que en este contexto lo importante es frenar la curva. «Que hoxe non teñamos unha situación mala non significa que non a poidamos ter en poucos días, como lle pasou a Barbadás», señala. Y sobre el caso particular de Allariz, argumenta: «O que non queremos é que os 9 casos pasen a ser 90, e que dez acaban hospitalizados e algún na uci, e haxa falecidos».

El reflejo de A Mariña

Rubial recuerda, en todo caso, que las medidas de restricción de la movilidad que se aplican en Ourense y Barbadás son solo un reflejo de las que se pusieron en marcha durante el verano en A Mariña lucense, «e que hoxe presume de ser a área con menos incidencia do virus».

El gerente de la EOXI remarca que lo que toca ahora es «acatar as medidas» para frenar la curva de contagios, que no deja de crecer desde el pasado 16 de septiembre. Aquel miércoles había 500 personas contagiadas en la provincia. El último balance oficial dice que son ya 1.123.