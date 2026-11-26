Ourense vuelve a superar a Santiago y se sitúa de nuevo como la ciudad más morosa de Galicia
OURENSE / LA VOZ
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La Junta de Gobierno Local fue informada de tres demandas más para reclamar pagos pendientes del concello26 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El goteo de reclamaciones es constante. Solo la semana pasada, la Junta de Gobierno Local fue informada de tres demandas presentadas por otras tantas empresas para reclamar judicialmente pagos pendientes del Concello de Ourense. El