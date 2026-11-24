El acusado, que está en prisión, estuvo custodiado en la vista por dos atentes de Policía Nacional Miguel Villar

En un estado de «temor y subyugación» que le impedía sincerarse con su entorno y relatarle la pesadilla que estaba sufriendo. Así vivía una víctima de violencia machista que este martes ha conseguido que su maltratador asuma las consecuencias de los abusos cometidos durante tres años. Ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Ourense, Rubén B. R., de 29 años, ha admitido que cometió delitos de maltrato y lesiones por los que afrontará una pena de cuatro años y medio de prisión. Asimismo, y en aras de velar por la seguridad de la víctima, se ha establecido una medida excepcional: el agresor no podrá acercarse a ella durante catorce años, si bien durante los cinco primeros le estará totalmente prohibido entrar en la ciudad de Ourense, en la que reside la perjudicada. Para garantizar el cumplimiento de ese destierro, se le instalará, en cuanto abandone la cárcel, una pulsera de control telemático.

Así se cierra judicialmente un asunto que se remonta al año 2022, cuando la pareja inició una relación sentimental. Los episodios violentos eran frecuentes, si bien la víctima los ocultaba a sus familiares y amigos. Ni siquiera acudió al médico cuando, en febrero del 2024, su novio la golpeó en la cara, provocándole contusiones en la boca y en el ojo izquierdo. «Pese a las lesiones, no fue a ningún centro sanitario para recibir asistencia», recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que este martes se elevó a definitivo. Así las cosas, se cree que la mujer se curó por sí misma las heridas y las justificó como pudo ante su entorno.

Hasta que el maltratador volvió a atacarla, rebasando sus propios límites. Sucedió unos meses después, en marzo del 2025. El día 9, cuando la pareja se encontraba en el domicilio en el que convivían, y «con ánimo de atentar contra la integridad física de la víctima», la golpeó en los ojos y en distintas partes del cuerpo. Esta vez, ella se vio tan mal que decidió pedir ayuda. Atemorizada, envió varios mensajes de WhatsApp a su madre, en los que le decía que acudiera a su casa para recogerla. Su progenitora respondió al aviso y fue a socorrerla. Probablemente la convenció para que acudiera a un centro sanitario a fin de que le curasen las heridas, pero ante los médicos la víctima contó una versión de los hechos que nada tenía que ver con lo que realmente había ocurrido. Meses más tarde, y tras haber sobrevivido a una paliza mucho más brutal, sí admitió la verdad de lo sucedido. El parte de lesiones que emitieron los facultativos, de hecho, ha sido tenido en cuenta como prueba. Se le diagnosticaron diversas contusiones que afectaron a distintas zonas de su cuerpo, lesiones que tardaron diez días en curar y le dejaron secuelas como traumatismos en la columna vertebral y el agravamiento de una artrosis que ya padecía.

Lo peor aún estaba por llegar. Fue en la madrugada del 25 de julio del 2025. Cuando la pareja regresaba de una fiesta en Trasmiras a bordo de un coche y por una carretera secundaria, se produjo entre ellos una discusión. Pronto volvió a desatarse la agresividad del acusado, que comenzó a darle puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Uno de esos golpes le afectó a la cabeza y la dejó semiinconsciente, pero al maltratador no le pareció necesario trasladar a su pareja al médico. Lejos de ello, y mostrando una gran crueldad, la metió en el maletero del vehículo y la llevó a casa. Allí ambos permanecieron hasta la mañana del domingo, día 27, cuando la víctima fue auxiliada por una amiga. «Durante ese intervalo de tiempo la víctima permaneció en un estado de malestar físico como consecuencia de la agresión sufrida, presentando continuos vómitos y un intenso deterioro de su estado general, derivado de los golpes que el acusado le había propinado», recoge el apartado de hechos probados. En un primer momento se había apreciado por parte de la acusación particular un delito de detención ilegal a raíz de lo ocurrido durante esos dos días, si bien finalmente se retiró ese cargo, lo que redujo sustancialmente la pena de cárcel, que en principio era de trece años.

Eso sí, a consecuencia de aquella brutal paliza, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y varias contusiones. Estuvo hospitalizada y tardó 155 días en curarse. El 30 de julio, cinco días después de la agresión, Rubén ingresó en la cárcel, donde permanecerá aún durante un largo tiempo. Este martes, ante la Audiencia Provincial y cubriendo su cabeza con una capucha para evitar ser reconocido, admitió que cometió tres delitos de maltrato, uno de ellos habitual, y uno más de lesiones. Afrontará una condena de cuatro años y medio de prisión y catorce de alejamiento de la víctima. No podrá estar a menos de 500 metros de ella ni intentar ningún tipo de comunicación con la mujer durante todo ese tiempo. Además, durante los cinco primeros años no podrá siquiera adentrarse en los límites de la ciudad de Ourense. No reside en la capital, por lo que no tendrá que cambiar de domicilio, pero si tuviera que desplazarse a ella para realizar un trámite administrativo o sanitario deberá pedir autorización. Se le instalará una pulsera de control telemático.

El acuerdo, contra el que ya no cabe opción alguna de recurso, implica que el condenado indemnice a la víctima con 40.000 euros. Deberá consignar además dicha suma antes de tres meses.