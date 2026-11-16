El acusado, durante su declaración en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Ourense. Miguel Villar

Tenía que haber sido una noche de fiesta, pero acabó en tragedia y ahora, casi dos años después, ha llegado el momento de hacer justicia. La muerte de Amin Oudriss la noche en que celebraba su 21 cumpleaños con sus amigos por la zona de vinos de Ourense llegó este lunes a la sala de vistas de la Audiencia Provincial. Un jurado popular se encargará de juzgar los hechos y, aunque nadie discute que el joven murió de una certera puñalada en el corazón que le asestó el hombre que se sienta en el banquillo de los acusados, desde el primer momento quedó patente que habrá mucho que dirimir en este juicio.

Las posturas de las partes sobre lo ocurrido son muy distintas. La Fiscalía de Ourense, por un lado, encaja los hechos en un delito de homicidio por el que reclama una pena de 14 años de prisión. Mucho mayor es el reproche penal al que aspira la familia de Amin, personada en la causa como acusación particular. Considera que hubo un asesinato, por el carácter sorpresivo del ataque al joven, y pide 25 años de reclusión para el procesado. La defensa, por su parte, tratará de conseguir un veredicto de no culpabilidad, al alegar que el acusado actuó en legítima defensa tras haber sido atacado por la víctima y sus acompañantes.

Estas son las cartas que se pusieron sobre la mesa este lunes en la primera sesión del juicio, después de que a primera hora de la mañana se hubiera seleccionado a los nueve ciudadanos que tendrán que pronunciarse sobre las distintas hipótesis que se barajan. Son cinco mujeres y cuatro hombres que hasta el próximo viernes escucharán a decenas de testigos, policías, peritos y forenses relatar lo ocurrido. Fueron muchas, de hecho, las personas que presenciaron un suceso que tuvo lugar a las puertas de un pub poco después de la una de la madrugada. Al acusado, además, lo grabaron y lo persiguieron mientras huía cuchillo en mano por el centro de la ciudad, hasta que llegó la Policía Nacional y lo detuvo.

De momento, el tribunal ya cuenta con el testimonio del acusado. Nicusor Stan, un hombre de 41 años nacido en Rumanía, había sido trasladado a primera hora de la mañana desde la cárcel de O Pereiro de Aguiar, donde permanece internado desde su detención tras los hechos. Su declaración —como ya había adelantado su abogada en su exposición previa ante el jurado— se centró en situarse más como víctima que como agresor. La fiscal, antes, también había pedido al tribunal que se tomara sus palabras «con cautela», al recordar que, como a cualquier otro procesado, le asiste el derecho a no decir la verdad.

Leer más: Un tribunal popular juzgará en Ourense el crimen de Amin, que fue apuñalado en el corazón la noche que cumplía 21 años

Según su versión, todo comenzó cuando él y tres personas más, otro hombre y dos mujeres, se encontraban tomando copas y bailando dentro del pub Destino, en la calle Luna. «Le tiré la copa a Amin y él me reclamó», relató el acusado. Explicó que trató de restarle importancia a lo ocurrido y le dijo al chico que le pagaría otra bebida para poner fin al incidente. «Se puso agresivo y me dijo que me iba a rajar cuando saliera fuera», recordó a preguntas de la fiscal Sonia Rodríguez. Negó que hubiese agredido a nadie en el interior del local y contó que, unos minutos después, cuando él y sus amigos salieron a la calle, lo atacaron por la espalda.

«Eran cinco o seis personas», afirmó sobre el grupo de Amin, asegurando que este último llegó a pisarle la cabeza mientras estaba en el suelo, tras caer al ser empujado y golpeado. Luego, cuando se levantó y empezó a caminar con la intención de marcharse, volvieron a perseguirlo. «Me lanzaron un cubo de basura y botellas», explicó, sosteniendo que Amin corría a su alrededor y lo amenazaba. «Estaba muy agresivo, me decía que me iba a rajar», relató, insistiendo en que él se encontraba «aturdido» por los golpes que había recibido y solo pretendía abandonar el lugar.

Sobre el momento concreto de la agresión, declaró haber visto cómo Amin se le acercaba con una botella de cristal en una mano y un vaso roto en la otra y no tuvo más opción que repeler el ataque. «Aturdido como estaba, decidí sacar la navaja para defenderme, yo estaba muerto de miedo», insistió. Admitió que fue un impulso y aclaró que no tenía intención de hacerle daño al chico, pero la fiscal quiso saber el motivo por el que había salido de fiesta con amigos llevando encima un arma blanca. «Siempre la tengo cuando estoy trabajando, porque solemos estar en el monte y no vamos a los restaurantes a comer, hacemos churrasco», explicó, añadiendo que aquella noche, al terminar su jornada laboral, viajó desde Sober, donde residía, hasta Ourense sin cambiarse de ropa y, por tanto, sin desprenderse de un utensilio que acabó siendo mortal. Se lo clavó al joven en el tórax y le alcanzó el corazón, lo que le provocó una muerte casi instantánea.

A preguntas de su letrada, Carla Vaquero, el acusado, que lleva 22 años viviendo en España y tiene tres hijos menores de edad, quiso contextualizar aún más la violenta reacción que tuvo aquella madrugada del 29 de noviembre del 2024. Aseguró que, años antes, habían matado a su hermano en una pelea, tras un incidente en el que él estaba presente. «Yo temí por mi vida, pensé que me iba a pasar lo mismo», afirmó.

Una decena de testigos en la sesión del martes

Para este martes está prevista la comparecencia en la sala de vistas de una decena de testigos. Figuran entre ellos trabajadores del pub en el que se desencadenó el incidente y personas que presenciaron la trifulca, algunas de las cuales grabaron lo sucedido con sus teléfonos móviles. También comparecerán agentes policiales y los padres del joven fallecido, nacido en Almería y residente en Ourense. Tanto la fiscal como el abogado de la acusación particular, David de León, anunciaron al jurado que esos testimonios servirán para desmontar la versión del acusado y probar que su intención aquella noche era acabar con su vida.

Se espera que las deliberaciones, una vez terminado el juicio, comiencen a partir de la próxima semana, después de que se presenten las conclusiones finales y se entregue a los miembros del jurado el objeto del veredicto, un documento elaborado por la presidenta del tribunal, la magistrada Ángeles Lamas, con las cuestiones sobre las que tendrán que discutir y votar.